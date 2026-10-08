Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis
Foto: © photonews
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Max Dowman is amper zestien jaar oud, maar heeft nu al drie Guinness World Records op zijn naam staan. Het Arsenal-toptalent werd donderdag op het trainingscomplex van de Londense club officieel in de bloemetjes gezet en kreeg drie certificaten voor zijn historische prestaties.

De jonge Engelsman werd erkend als de jongste speler ooit die de Premier League won, de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League én de jongste speler ooit die in de Champions League in actie kwam.

Dowman was 16 jaar en 144 dagen oud toen Arsenal afgelopen seizoen de Engelse landstitel veroverde. De Gunners maakten een einde aan een wachttijd van 22 jaar en Dowman kreeg als jonge speler zijn kampioensmedaille. Daarmee nam hij het record over van Manchester City-icoon Phil Foden.

Van Champions League-record naar jongste Premier League-doelpuntenmaker

Zijn eerste grote record had Dowman toen al beet. Op 4 november 2025 maakte hij als invaller zijn Champions League-debuut tegen Slavia Praag. Arsenal won met 0-3 en Dowman was op dat moment 15 jaar en 308 dagen oud. Daarmee werd hij de eerste vijftienjarige ooit die in de Champions League speelde. Hij nam het record over van Youssoufa Moukoko.

Een paar maanden later volgde opnieuw een historische prestatie. Tegen Everton scoorde Dowman in blessuretijd na een indrukwekkende solo over ongeveer zestig meter. Hij bezegelde daarmee de 2-0-zege van Arsenal en was 16 jaar en 73 dagen oud. Geen enkele speler had op die leeftijd eerder gescoord in de Premier League. Het vorige record stond al meer dan twintig jaar op naam van James Vaughan.

Jongste Premier League-kampioen

Daar bleef het niet bij. Door zijn optredens kwam Dowman ook aan het vereiste aantal wedstrijden om een Premier League-medaille te ontvangen. Op 24 mei 2026 werd hij daardoor de jongste kampioen uit de geschiedenis van de competitie, op 16 jaar en 144 dagen.

De records zijn het resultaat van een bijzonder snelle doorbraak. Dowman maakte in augustus 2025 op amper 15 jaar en 235 dagen zijn Premier League-debuut tegen Leeds United. Daarmee werd hij de op één na jongste speler ooit in de competitie, na zijn ploegmaat Ethan Nwaneri.

Ook dit seizoen blijft Arsenal hem voorzichtig kansen geven. In september maakte Dowman in de League Cup nog twee doelpunten in de 4-2-zege tegen Ipswich Town. Guinness World Records rekent hem intussen tot de grootste jonge talenten van het voetbal en nam hem als jongste speler op in zijn 'Class of '27'.

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