Analyse Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2070

Een tiende plaats na zeven speeldagen: voor Racing Genk is dat niet de start waarop het had gehoopt. De Limburgers hebben nochtans voldoende kwaliteit om hoger te mikken, maar het probleem zit momenteel niet zozeer in het gebrek aan talent. Het is de manier waarop dat talent samenkomt. Genk oogt te vaak als een ploeg die nog moet uitvinden wat ze precies wil zijn.

Jess Thorup kreeg deze zomer nochtans opnieuw een versterkte kern ter beschikking. Er kwamen verschillende nieuwe spelers bij, terwijl er met onder meer Kos Karetsas ook belangrijke kwaliteiten vertrokken. Daardoor moet er opnieuw gebouwd worden aan automatismen én een nieuwe hiërarchie. En dat proces verloopt voorlopig moeizaam.

Te weinig herkenbare patronen in het aanvalsspel

Genk beschikt voorin over spelers die individueel het verschil kunnen maken, maar het aanvalsspel oogt te vaak afhankelijk van een ingeving. Wie moet de diepte zoeken? Wie komt tussen de linies? Waar moet de vrije man ontstaan? Het antwoord is niet altijd duidelijk.

Dat zorgt ervoor dat Genk geregeld wel veel balbezit heeft, maar daar niet automatisch controle of kansen uit voortvloeit. Tegen Anderlecht en AA Gent waren er periodes waarin de Limburgers goed voetbal brachten, maar daar staan ook wedstrijden tegenover waarin ze moeilijk tot uitgespeelde kansen komen.

Het verschil met de beste ploegen zit momenteel vooral in de vanzelfsprekendheid. Bij een goed ingespeelde ploeg lijken aanvallende bewegingen bijna automatisch te ontstaan. Bij Genk moet er nog te veel individueel worden opgelost.

Een jonge ploeg heeft iemand nodig die de wedstrijd leest

Nog fundamenteler is het gebrek aan ervaring. Genk heeft bewust gekozen voor jonge spelers en dat past bij het DNA van de club. Maar jong talent brengt ook een keerzijde met zich mee.

Wanneer een wedstrijd kantelt, heb je spelers nodig die de ploeg bij de hand nemen. Iemand die de rust bewaart, het tempo bepaalt en ervoor zorgt dat een voorsprong niet zomaar wordt weggegeven.

Precies daar lijkt Genk momenteel kwetsbaar. Het is geen toeval dat de ploeg wedstrijden moeilijk kan controleren wanneer het even tegenzit. Tegen Zulte Waregem werd een voorsprong uit handen gegeven, terwijl ook tegen Club Brugge de defensieve organisatie het uiteindelijk begaf. Een jonge ploeg kan veel leren uit zulke momenten, maar ze kan ze niet blijven herhalen zonder punten te verliezen.

Bryan Heynen is de kapitein, maar de algemene hiërarchie in de ploeg moet nog groeien. Genk heeft talentvolle spelers, maar nog niet overal spelers die al jaren weten hoe je een moeilijke wedstrijd naar je hand zet.

Genk moet van talent opnieuw een ploeg maken

Daar ligt ook de grootste opdracht voor Thorup: de aanwezige kwaliteit beter laten samenwerken.

Want het is te gemakkelijk om de tiende plaats enkel aan de coach of aan de transfers toe te schrijven. Genk heeft een selectie waarmee het hoger moet kunnen staan. Alleen is er momenteel een verschil tussen de kwaliteit op papier en de zekerheid op het veld.

Genk hoeft niet plots spectaculair te voetballen. Het moet vooral herkenbaar worden: beter georganiseerd zonder bal, gevaarlijker met bal en vooral stabieler wanneer een wedstrijd moeilijk wordt.

Want uiteindelijk is dat misschien het grootste probleem van dit Genk: de ploeg heeft momenteel genoeg talent om wedstrijden te winnen, maar nog te weinig zekerheid om wedstrijden consequent te controleren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk

Meer nieuws

Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

21:30
Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

21:00
Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

20:30
7
Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

18:30
Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

20:00
LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

19:00
'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

19:00
9
Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

19:15
Manchester City naar vijfde klasse?!

Manchester City naar vijfde klasse?!

18:45
52
Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

18:00
DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

13:00
Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

17:30
Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

17:45
KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

16:40
"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

16:00
3
🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

16:20
1
Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

15:00
'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

15:30
1
Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

14:00
9
Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

14:30
3
Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

13:30
Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

14:15
Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

12:30
3
Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

12:00
1
De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

11:30
2
Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

11:45
Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

10:30
1
Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

11:00
1
DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

10:45
Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

10:00
3
Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

09:30
Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

09:02
1
Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

08:30
3
Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

08:00
1
Vincent Kompany krijgt bijzondere onderscheiding in Beieren: “Hij is een voorbeeld voor onze samenleving”

Vincent Kompany krijgt bijzondere onderscheiding in Beieren: “Hij is een voorbeeld voor onze samenleving”

07:20
Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

spiderke spiderke over Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Manchester City naar vierde klasse?' Benbits Benbits over Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10 Vital Verheyen Vital Verheyen over Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn" FCB vo altijd FCB vo altijd over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? Canard-i Canard-i over Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière Dirk1897 Dirk1897 over "Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht" Goro Goro over Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt Goro Goro over 🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende Afzuip Afzuip over 'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved