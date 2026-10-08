Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers

Een tiende plaats na zeven speeldagen: voor Racing Genk is dat niet de start waarop het had gehoopt. De Limburgers hebben nochtans voldoende kwaliteit om hoger te mikken, maar het probleem zit momenteel niet zozeer in het gebrek aan talent. Het is de manier waarop dat talent samenkomt. Genk oogt te vaak als een ploeg die nog moet uitvinden wat ze precies wil zijn.

Jess Thorup kreeg deze zomer nochtans opnieuw een versterkte kern ter beschikking. Er kwamen verschillende nieuwe spelers bij, terwijl er met onder meer Kos Karetsas ook belangrijke kwaliteiten vertrokken. Daardoor moet er opnieuw gebouwd worden aan automatismen én een nieuwe hiërarchie. En dat proces verloopt voorlopig moeizaam.

Te weinig herkenbare patronen in het aanvalsspel

Genk beschikt voorin over spelers die individueel het verschil kunnen maken, maar het aanvalsspel oogt te vaak afhankelijk van een ingeving. Wie moet de diepte zoeken? Wie komt tussen de linies? Waar moet de vrije man ontstaan? Het antwoord is niet altijd duidelijk.

Dat zorgt ervoor dat Genk geregeld wel veel balbezit heeft, maar daar niet automatisch controle of kansen uit voortvloeit. Tegen Anderlecht en AA Gent waren er periodes waarin de Limburgers goed voetbal brachten, maar daar staan ook wedstrijden tegenover waarin ze moeilijk tot uitgespeelde kansen komen.

Het verschil met de beste ploegen zit momenteel vooral in de vanzelfsprekendheid. Bij een goed ingespeelde ploeg lijken aanvallende bewegingen bijna automatisch te ontstaan. Bij Genk moet er nog te veel individueel worden opgelost.

Een jonge ploeg heeft iemand nodig die de wedstrijd leest

Nog fundamenteler is het gebrek aan ervaring. Genk heeft bewust gekozen voor jonge spelers en dat past bij het DNA van de club. Maar jong talent brengt ook een keerzijde met zich mee.





Wanneer een wedstrijd kantelt, heb je spelers nodig die de ploeg bij de hand nemen. Iemand die de rust bewaart, het tempo bepaalt en ervoor zorgt dat een voorsprong niet zomaar wordt weggegeven.

Precies daar lijkt Genk momenteel kwetsbaar. Het is geen toeval dat de ploeg wedstrijden moeilijk kan controleren wanneer het even tegenzit. Tegen Zulte Waregem werd een voorsprong uit handen gegeven, terwijl ook tegen Club Brugge de defensieve organisatie het uiteindelijk begaf. Een jonge ploeg kan veel leren uit zulke momenten, maar ze kan ze niet blijven herhalen zonder punten te verliezen.

Bryan Heynen is de kapitein, maar de algemene hiërarchie in de ploeg moet nog groeien. Genk heeft talentvolle spelers, maar nog niet overal spelers die al jaren weten hoe je een moeilijke wedstrijd naar je hand zet.

Genk moet van talent opnieuw een ploeg maken

Daar ligt ook de grootste opdracht voor Thorup: de aanwezige kwaliteit beter laten samenwerken.

Want het is te gemakkelijk om de tiende plaats enkel aan de coach of aan de transfers toe te schrijven. Genk heeft een selectie waarmee het hoger moet kunnen staan. Alleen is er momenteel een verschil tussen de kwaliteit op papier en de zekerheid op het veld.

Genk hoeft niet plots spectaculair te voetballen. Het moet vooral herkenbaar worden: beter georganiseerd zonder bal, gevaarlijker met bal en vooral stabieler wanneer een wedstrijd moeilijk wordt.

Want uiteindelijk is dat misschien het grootste probleem van dit Genk: de ploeg heeft momenteel genoeg talent om wedstrijden te winnen, maar nog te weinig zekerheid om wedstrijden consequent te controleren.