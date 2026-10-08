Anderlecht krijgt ferme waarschuwing van huurclub: "Championship beter voor hem"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht krijgt ferme waarschuwing van huurclub: "Championship beter voor hem"
Foto: © photonews
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Anderlecht kreeg Thelo Aasgaard deze zomer met duidelijke plannen binnen. De Noor wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Rangers en paars-wit bedong daarbij een aankoopoptie. Alleen verloopt zijn avontuur in Brussel voorlopig allesbehalve zoals gehoopt.

Aasgaard speelde in de competitie amper 31 minuten, verdeeld over twee invalbeurten. Zijn laatste competitieve optreden dateert al van 19 september, toen hij tegen Zulte Waregem dertien minuten mocht invallen. In de Europa League kreeg hij tegen Lyon wel een basisplaats en speelde hij 73 minuten.

Dat beperkte aantal speelminuten begint ook in Schotland op te vallen. Rangers heeft Aasgaard immers niet zomaar laten vertrekken. De Schotse club betaalde in 2025 3,5 miljoen pond voor de aanvallende middenvelder en wil uiteindelijk nog altijd zoveel mogelijk waarde uit die investering halen.

Championship lonkt als Anderlecht hem niet aan de praat krijgt

Keith Wyness, voormalig CEO van Aberdeen en tegenwoordig adviseur van clubs, waarschuwt dan ook dat Rangers niet eindeloos zal afwachten. Als Aasgaard bij Anderlecht geen doorbraak kent en de aankoopoptie niet wordt gelicht, ziet hij een terugkeer naar Engeland als een logische volgende stap.

“Ze zullen hem waarschijnlijk proberen onder te brengen bij een club in de Championship. Er zijn daar clubs uit de middenmoot en de lagere regionen die hem zouden willen aantrekken”, verklaarde Wyness aan Football Insider. Volgens hem zou de Engelse tweede klasse zelfs een betere 'etalage' kunnen zijn voor de Noorse international.

Dat is opvallend, want Aasgaard kent het niveau al. Voor hij naar Rangers trok, speelde hij bij Luton Town een half seizoen in de Championship. Daar kwam hij zeventien keer in actie en scoorde hij twee keer. Rangers haalde hem vervolgens naar Schotland, waar hij vorig seizoen zeven competitiedoelpunten en vier assists liet optekenen.

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Anderlecht moet dus snel duidelijkheid scheppen

Voor Anderlecht is de situatie daardoor niet zonder belang. De club heeft een aankoopoptie, maar zal uiteraard eerst willen zien of Aasgaard daadwerkelijk een meerwaarde kan worden. Tot dusver heeft hij daar nauwelijks de kans toe gekregen in de competitie.

Tegelijkertijd heeft Rangers er alle belang bij dat de 24-jarige Noor opnieuw zichtbaar wordt. De Schotten willen hun investering kunnen verzilveren en zullen Aasgaard dus niet zomaar een volledig seizoen op de bank laten verkommeren. Als het niet in Brussel lukt, kan een nieuwe uitleenbeurt in Engeland volgens Wyness een alternatief worden.

“Rangers moet heel duidelijk zijn over het plan met elke speler. Dat plan moet werken als ze spelers willen blijven ontwikkelen en hen vervolgens op de juiste manier willen verkopen. De Championship zou voor Aasgaard naar mijn mening een betere etalage kunnen zijn.”

De boodschap richting Anderlecht is daarmee duidelijk: Aasgaard is niet naar Brussel gestuurd om een half seizoen nauwelijks te spelen. Als paars-wit hem niet aan de praat krijgt, heeft Rangers al een alternatief achter de hand.

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