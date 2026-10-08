Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden
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Bayern München wil Michael Olise langer aan zich binden en zou daarvoor uitzonderlijk een afkoopclausule van 200 miljoen euro overwegen. De Duitse topclub wijkt daarmee mogelijk af van haar vaste lijn in contractonderhandelingen.

Bayern München is bereid om van zijn vertrouwde aanpak af te wijken voor Michael Olise. Volgens journalist Christian Falk van Bild onderzoekt de club van Vincent Kompany of ze een afkoopclausule kan opnemen in het nieuwe contract van de Franse international. Die zou liefst 200 miljoen euro bedragen.

Dat zou opvallend zijn voor de Duitse recordkampioen. Bayern kiest er doorgaans voor om zelf de volledige controle te houden over de toekomst van zijn sterkhouders en onderhandelt bij een eventuele transfer liever rechtstreeks met geïnteresseerde clubs.

Afkoopclausule als compromis

Met een bedrag van 200 miljoen euro wil Bayern mogelijke kandidaten stevig afschrikken, zonder Olise volledig de deur naar een toekomstige transfer te sluiten. Voor zelfs de rijkste clubs zou zo'n investering grote gevolgen hebben voor de rest van hun transferzomer.

Een akkoord is er voorlopig nog niet. De entourage van Olise zou een vertrekclausule graag in zijn volgende overeenkomst zien verschijnen. Bayern staat dus voor een delicate oefening: de flankaanvaller voldoende perspectief bieden, maar tegelijk vermijden dat de club te veel grip verliest.

Real Madrid en Liverpool volgen Olise

De interesse in Olise is niet nieuw. Onder meer Real Madrid en Liverpool zouden de aanvaller op de radar hebben staan. Afgelopen zomer wilde Real Madrid naar verluidt al 150 miljoen euro betalen, maar dat bedrag werd in München als onvoldoende beschouwd.

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Bayern wil een nieuw contract tot 2032 voorstellen, gekoppeld aan een flinke loonsverhoging. Daarmee hopen de Duitsers een duidelijk signaal te geven dat Olise een van de hoekstenen is in het elftal van Kompany.

Nog ruimte tussen huidige loon en dat van Kane

Olise verdient momenteel ongeveer 14 miljoen euro per seizoen. Dat is nog een stuk minder dan Harry Kane, die bij Bayern naar schatting bijna 25 miljoen euro per jaar opstrijkt. De club kan de voorwaarden van Olise dus gevoelig verbeteren zonder hem meteen in de salariscategorie van de Engelse spits onder te brengen.

Concrete gesprekken zijn volgens Bild evenwel nog niet gestart. Olise zelf heeft ook nog geen definitieve boodschap gegeven over zijn toekomst. De komende onderhandelingen moeten uitwijzen of Bayern de gevraagde clausule effectief wil aanvaarden.

Kompany rekent op Olise in bloedvorm

Voor Vincent Kompany is het behoud van Olise een logische prioriteit. De Fransman begon sterk aan het seizoen bij Bayern en bevestigde die vorm ook tijdens de interlandperiode. In de Nations League maakte hij drie doelpunten in twee wedstrijden tegen België, telkens nadat hij als invaller was ingebracht.

Olise behoort daarmee tot de bepalende namen in de Beierse selectie. Bayern zoekt nu naar een formule die de speler overtuigt om langer te blijven, zonder dat de club een te groot risico neemt. Een afkoopclausule van 200 miljoen euro zou in dat dossier een zeldzame, maar veelzeggende uitzondering kunnen worden.

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