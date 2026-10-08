Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht
Foto: © photonews
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Beerschot zal op 18 oktober tijdens de bekerwedstrijd geen extra supporters kunnen ontvangen in het Olympisch Stadion. Tribune 4 blijft gesloten en ook tribune 2 gaat niet opnieuw open voor de eigen fans. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De reden is opnieuw de veiligheid. Bij twee recente proefopeningen van tribune 4 bleek Beerschot niet over voldoende stewards te beschikken om alle verplichte veiligheidstaken uit te voeren. De politie geeft daarom voorlopig een negatief advies om de tribune opnieuw in gebruik te nemen.

Voor Beerschot is het opnieuw een tegenvaller in een dossier dat al langer aansleept. De club probeert al geruime tijd de verschillende tribunes van het Olympisch Stadion opnieuw volledig beschikbaar te maken, maar botst daarbij op de veiligheidsvoorwaarden.

Problemen tijdens proefopeningen

De voorgeschiedenis gaat terug tot mei 2025. Toen legde de burgemeester voorwaarden op waaraan Beerschot moest voldoen om het stadion veilig te kunnen uitbaten. Omdat volgens de bevoegde instanties onvoldoende vooruitgang werd geboekt, werden tribune 2 en tribune 4 in augustus van dat jaar gesloten voor de eigen supporters.

Het bezoekersvak in tribune 2 bleef wel operationeel. In september kreeg Beerschot de mogelijkheid om tribune 4 opnieuw bij wijze van test te openen tijdens twee wedstrijden. Die proef werd echter geen succes. Bij beide wedstrijden werden tekortkomingen vastgesteld op het vlak van de veiligheidsorganisatie.

Zo waren er onvoldoende stewards aanwezig om alle noodzakelijke taken uit te voeren. Ook verschillende evacuatiepoorten werden niet permanent bemand, waardoor ze niet altijd onmiddellijk geopend konden worden. Daarnaast bleek niet elke ingezette medewerker over voldoende kennis van de veiligheidsprocedures te beschikken.

Tijdens de wedstrijd tegen Lierse op 11 september, die Beerschot met 3-1 won, leidde de gebrekkige organisatie bovendien tot problemen bij de interventie van politie en medische hulpdiensten. Noodzakelijke doorgangen waren niet tijdig toegankelijk, waardoor tussenkomsten vertraging opliepen. De wedstrijd kende uiteindelijk ook incidenten rond de supporters.

Extra stewards gezocht

De gevolgen zijn duidelijk: tribune 4 blijft voorlopig dicht. Ook tribune 2 blijft gesloten voor de eigen supporters, terwijl het bezoekersvak daar wel gebruikt kan worden.

Voor de bekerwedstrijd van 18 oktober verandert er dus niets aan de huidige situatie. Beerschot zal geen bijkomende tribunes kunnen openen en kan bijgevolg ook geen extra thuissupporters toelaten.

De oplossing ligt volgens de veiligheidsdiensten in de eerste plaats bij het vinden van voldoende bijkomende stewards. Dat is echter geen kwestie van simpelweg extra vrijwilligers optrommelen. Stewards moeten een opleiding volgen en aan verschillende voorwaarden voldoen voor ze tijdens wedstrijden kunnen worden ingezet.

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