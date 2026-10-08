Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

Toen Jan Virgili naar Club Brugge verhuisde, kwam hij niet alleen naar België. Ook zijn oudere broer Nil verhuisde mee naar Brugge. Zijn oorspronkelijke missie was vooral duidelijk: zijn jongere broer ondersteunen en ervoor zorgen dat alle praktische zaken rond diens nieuwe leven en carrière geregeld werden. Ondertussen heeft Nil echter zelf opnieuw de voetbalschoenen aangetrokken.

De broers brachten eerst ongeveer een maand samen door in een hotel in Brugge, waarna ze naar een woning in Knokke verhuisden. Nil nam daarbij een groot deel van de administratie, contacten met het management en andere praktische zaken rond zijn broer op zich. Maar stilaan begon het opnieuw te kriebelen.

Van Spanje naar Heist

Tijdens een gesprek met enkele mensen binnen Club Brugge liet Nil, bijna terloops, vallen dat hij zelf ook graag opnieuw zou voetballen. De suggestie kwam om eens bij een club in de regio Knokke-Heist te gaan kijken.

Zo belandde hij uiteindelijk bij KFC Heist. Daar maakte Nil meteen indruk op trainer Geert Versavel. De Spanjaard had in eigen land jarenlang op niet-professioneel niveau gespeeld, maar wel op een niveau dat volgens hem duidelijk hoger lag dan de Belgische eerste provinciale.

Zijn voetbalcarrière had hij eerder opzijgeschoven om zich professioneel bezig te houden met de begeleiding van artiesten en kunstenaars. Door de verhuis naar België kwam er opnieuw ruimte voor zijn oude passie.

“Op een bepaald moment zaten Jan en ik samen met enkele mensen van het bestuur van Club Brugge. Langs mijn neus weg vroeg ik of er geen vereniging was waar ik ook zou kunnen voetballen”, vertelde Nil aan Krant van West-Vlaanderen.





Meteen belangrijk met twee doelpunten

De overstap naar het Belgische amateurvoetbal bleek voor Nil sportief geen grote aanpassing. Fysiek moet hij nog wat achterstand wegwerken, waardoor hij voorlopig vooral als invaller wordt gebruikt. Toch liet hij meteen zien dat hij over voldoende kwaliteiten beschikt om een rol te spelen.

Bij een uitwedstrijd in Ardooie kwam hij in en scoorde hij als hangende spits twee keer in amper zes minuten. Een basisplaats heeft hij voorlopig nog niet te pakken, maar de ambitie is duidelijk. Nil wil zich fysiek verder opwerken en uiteindelijk een vaste waarde worden bij Heist.

Tegelijkertijd blijft zijn belangrijkste rol buiten het veld voorlopig die van grote broer. Hij verhuisde mee naar België om Jan te helpen bij zijn aanpassing aan een nieuw land en een nieuwe club, maar heeft ondertussen zelf opnieuw een plek gevonden binnen het voetbal. “Ik zou graag broer Jan zien slagen bij Club en zelf titularis worden bij Heist.”