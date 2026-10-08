Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

Club Brugge blijft zijn spelers financieel zien renderen. In de nieuwste marktwaardes van Transfermarkt.com springen vooral vijf spelers eruit. Nicolò Tresoldi, Joaquin Seys, Carlos Forbs, Kyriani Sabbe en Romeo Vermant zagen hun geschatte waarde samen met liefst 28 miljoen euro toenemen. Die vijf alleen zijn al goed voor 110 miljoen euro marktwaarde.

Tresoldi is de grootste blikvanger. De Duitse aanvaller stijgt met tien miljoen euro naar een marktwaarde van 35 miljoen. Daarmee bevestigt hij zijn snelle ontwikkeling sinds zijn komst naar Brugge.

Ook Joaquin Seys maakt een opvallende sprong. De 21-jarige verdediger gaat zeven miljoen euro omhoog en wordt op 27 miljoen euro geschat. Zijn ontwikkeling speelt zich bovendien niet alleen bij Club Brugge af.

Seys krijgt ook internationale bevestiging

Seys heeft onder Mark van Bommel steeds meer zijn plaats bij de Rode Duivels veroverd. In de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk kreeg hij telkens speelminuten. Hij speelde 68 minuten tegen Frankrijk en in Parijs werkte hij de volledige wedstrijd af. Daarmee zit hij inmiddels aan acht interlands.

Ook bij Club Brugge is Seys een vaste waarde. Hij stond dit seizoen in alle zeven competitiewedstrijden aan de aftrap en leverde al drie assists. Tegen Genk was hij zelfs goed voor twee assists in de 3-0-zege.

Die combinatie is belangrijk voor zijn marktwaarde. Seys bewijst niet alleen in de Jupiler Pro League dat hij klaar is voor het hoogste niveau, maar krijgt ondertussen ook steeds meer vertrouwen bij de nationale ploeg. Dat maakt hem voor Club Brugge zowel sportief als financieel bijzonder interessant.



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Ook Sabbe en Vermant profiteren

Ook Kyriani Sabbe gaat stevig omhoog. De rechtsback staat nu op 13 miljoen euro, vijf miljoen meer dan voordien. De 21-jarige verdediger is ondertussen een vaste waarde geworden en startte dit seizoen vrijwel elke wedstrijd. Vorig seizoen was hij eveneens belangrijk in de titelcampagne, met drie doelpunten en drie assists in de competitie.

Romeo Vermant vervolledigt het Brugse vijftal. Zijn marktwaarde stijgt met drie miljoen euro tot twaalf miljoen. De Belgische aanvaller krijgt dit seizoen wel minder speelminuten, maar zijn ontwikkeling over de voorbije jaren blijft zichtbaar. Vorig seizoen was hij goed voor dertien competitiedoelpunten en twee assists.

Ook buiten Brugge stijgen enkele jonge Belgen

Club Brugge is overigens niet de enige Belgische club die profiteert. Lucca Brughmans maakt de grootste sprong van allemaal: de doelman van Genk gaat maar liefst zestien miljoen euro omhoog en wordt op twintig miljoen geschat. Ook Rafiu Durosinmi ziet zijn waarde stijgen naar tien miljoen euro.

Bij Union zijn er eveneens twee opvallende stijgers. Kamiel Van de Perre staat inmiddels op elf miljoen euro, terwijl Besfort Zeneli vier miljoen euro hoger wordt ingeschat en de kaap van tien miljoen bereikt.

Niet iedereen gaat overigens omhoog. Arthur Vermeeren is in de tabel de opvallendste daler: zijn marktwaarde zakt met vijf miljoen euro naar vijftien miljoen. De nieuwe waarderingen tonen zo vooral hoe sterk jonge spelers op korte tijd kunnen stijgen wanneer ze minuten maken en zich op het hoogste niveau bewijzen.

Voor Club Brugge is het plaatje bijzonder interessant. De marktwaarde van zijn jonge kern blijft stijgen, terwijl de club tegelijk sportief blijft presteren. Dat is precies het model waar Blauw-Zwart al jaren op mikt: spelers ontwikkelen, prijzen opdrijven en pas verkopen wanneer de financiële voorwaarden interessant genoeg zijn.