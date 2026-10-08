Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RSC Anderlecht en Adriano Bertaccini? Dat is en blijft een moeilijk verhaal. En dus is de vraag wat er de komende weken en maanden met hem zal gebeuren. In een oefenwedstrijd scoorde hij, maar of hij op meer kansen zal mogen rekenen? Dat is nog een heel andere zaak.

Bertaccini deed er tijdens de laatste dagen van de zomermercato dan ook alles aan om een transfer te forceren. Onder meer STVV, Hertha BSC, Norwich City, AS Saint-Etienne en Servette FC toonden interesse in de 26-jarige aanvaller. 

Tot een deal kwam het echter niet. En dus is het aan Bertaccini om de komende weken en maanden opnieuw een rol op te gaan eisen bij RSC Anderlecht. Bij zijn team geven ze hem ook nog niet helemaal op én hij deed het de voorbije weken ook goed tijdens de interlandbreak.

Nieuwe makelaar, maar ook een nieuwe kans voor Bertaccini?

Adriano Bertaccini kreeg dan ook een stevig compliment van coach Vitor Bruno. "Berta is Berta", klonk het. "Hij brengt altijd kracht en energie." Tegelijk wees Bruno op de concurrentie binnen zijn kern. "Ik heb 33 spelers en moet keuzes maken. Ik kan er maar een twintigtal op het wedstrijdblad zetten, dus er zullen altijd ontgoochelde spelers zijn."

Of de oefenwedstrijd en de prestaties op training de hiërarchie hebben beïnvloed, zal zaterdag moeten blijken. Voor Anderlecht begint na Cercle Brugge alvast een pittige reeks van vijf opeenvolgende uitwedstrijden en dus is het alle hens aan dek.

Waar ligt de toekomst van Bertaccini?

De belangen van Adriano Bertaccini worden vanaf heden in ieder geval behartigd door Libera Sports. Dat maakten het Belgische agentschap - voor de liefhebbers: hun hoofdzetel is gevestigd in Brussel - én de aanvaller van RSC Anderlecht bekend via Instagram.

Lees ook... "Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

De timing van die overstap is opvallend. Bertaccini zit tot op heden mogelijk nog altijd op een zijspoor bij Anderlecht. Sinds de komst van Antoine Sibierski en Vitor Bruno - en zeker na de komst van Tawfik Bentayek naar Brussel -  is Bertaccini slechts vierde aanvaller in de paars-witte pikorde. Aan hem om daar de komende weken dus verandering in te brengen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Cercle Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (10/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Cercle Brugge
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

16:00
3
Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

20:00
Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

15:00
LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

19:00
'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

19:00
9
Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

18:30
Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

19:15
Manchester City naar vijfde klasse?!

Manchester City naar vijfde klasse?!

18:45
50
Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

13:30
Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

17:30
Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

17:45
KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

16:40
🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

16:20
1
Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

14:30
3
'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

15:30
1
Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

12:30
3
Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

14:00
5
Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

14:15
DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

13:00
Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

08:00
1
Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

12:00
1
De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

11:30
2
Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

11:45
Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

10:30
1
Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

11:00
1
DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

10:45
Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

10:00
3
Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

09:30
Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

09:02
1
Vincent Kompany krijgt bijzondere onderscheiding in Beieren: “Hij is een voorbeeld voor onze samenleving”

Vincent Kompany krijgt bijzondere onderscheiding in Beieren: “Hij is een voorbeeld voor onze samenleving”

07:20
Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

08:30
3
Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

07:00
LIVE - Interlandbreak: Wie wint de Afrika Cup? TAS gaat uitspraak doen

LIVE - Interlandbreak: Wie wint de Afrika Cup? TAS gaat uitspraak doen

06:45
1
Absoluut drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Absoluut drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

22:00
Ondanks 'chauffage-gate': Rik De Mil stuurde Stijn Stijnen een bericht na afscheid als T1

Ondanks 'chauffage-gate': Rik De Mil stuurde Stijn Stijnen een bericht na afscheid als T1

23:00
1
'Bibberen voor Tzolis: grote concurrent met Brugs verleden op komst'

'Bibberen voor Tzolis: grote concurrent met Brugs verleden op komst'

22:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

.. .. over Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10 Canard-i Canard-i over Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV Dirk1897 Dirk1897 over "Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht" Goro Goro over Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt Goro Goro over 🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende Afzuip Afzuip over 'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League' Stigo12 Stigo12 over Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen luc01 luc01 over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved