Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

RSC Anderlecht en Adriano Bertaccini? Dat is en blijft een moeilijk verhaal. En dus is de vraag wat er de komende weken en maanden met hem zal gebeuren. In een oefenwedstrijd scoorde hij, maar of hij op meer kansen zal mogen rekenen? Dat is nog een heel andere zaak.

Bertaccini deed er tijdens de laatste dagen van de zomermercato dan ook alles aan om een transfer te forceren. Onder meer STVV, Hertha BSC, Norwich City, AS Saint-Etienne en Servette FC toonden interesse in de 26-jarige aanvaller.

Tot een deal kwam het echter niet. En dus is het aan Bertaccini om de komende weken en maanden opnieuw een rol op te gaan eisen bij RSC Anderlecht. Bij zijn team geven ze hem ook nog niet helemaal op én hij deed het de voorbije weken ook goed tijdens de interlandbreak.

Nieuwe makelaar, maar ook een nieuwe kans voor Bertaccini?

Adriano Bertaccini kreeg dan ook een stevig compliment van coach Vitor Bruno. "Berta is Berta", klonk het. "Hij brengt altijd kracht en energie." Tegelijk wees Bruno op de concurrentie binnen zijn kern. "Ik heb 33 spelers en moet keuzes maken. Ik kan er maar een twintigtal op het wedstrijdblad zetten, dus er zullen altijd ontgoochelde spelers zijn."

Of de oefenwedstrijd en de prestaties op training de hiërarchie hebben beïnvloed, zal zaterdag moeten blijken. Voor Anderlecht begint na Cercle Brugge alvast een pittige reeks van vijf opeenvolgende uitwedstrijden en dus is het alle hens aan dek.

Waar ligt de toekomst van Bertaccini?

De belangen van Adriano Bertaccini worden vanaf heden in ieder geval behartigd door Libera Sports. Dat maakten het Belgische agentschap - voor de liefhebbers: hun hoofdzetel is gevestigd in Brussel - én de aanvaller van RSC Anderlecht bekend via Instagram.



Lees ook... "Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"›

De timing van die overstap is opvallend. Bertaccini zit tot op heden mogelijk nog altijd op een zijspoor bij Anderlecht. Sinds de komst van Antoine Sibierski en Vitor Bruno - en zeker na de komst van Tawfik Bentayek naar Brussel - is Bertaccini slechts vierde aanvaller in de paars-witte pikorde. Aan hem om daar de komende weken dus verandering in te brengen.