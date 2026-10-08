De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

Joaquin Seys heeft zich tijdens de voorbije interlandperiode nadrukkelijk in beeld gespeeld bij de Rode Duivels. De linksachter van Club Brugge stond twee keer aan de aftrap tegen Frankrijk, terwijl Maxim De Cuyper tegen Italië en Turkije nog de voorkeur kreeg. Dat lijkt op het eerste gezicht vooral een vormkwestie, maar bij Mark van Bommel zit er meer achter.

De bondscoach lijkt op links namelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen twee verschillende profielen. De Cuyper is misschien de meer uitgesproken voetballer, maar Seys lijkt op dit moment beter aan te sluiten bij wat Van Bommel van een linksback verlangt.

De Cuyper voetbalt bijna als een linksbuiten

De Cuyper heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een moderne offensieve flankverdediger. Dat is ook niet toevallig. Bij Brighton wordt zijn aanvallende kwaliteit nadrukkelijk benut en de Engelse club omschreef hem bij zijn transfer als een creatieve linksback. Hij heeft een uitstekende linkervoet, zoekt voortdurend de laatste lijn op en kan met zijn voorzetten en combinaties een extra aanvaller worden.

Maar precies daar ligt ook het verschil met Seys. Wanneer De Cuyper hoger op het veld terechtkomt, gedraagt hij zich soms bijna als een linksbuiten. Dat is een kwaliteit wanneer België dominant kan voetballen, maar kan tegelijk een risico worden wanneer de tegenstander de Belgische defensie achteruit duwt. Tegen Frankrijk kreeg België precies met die situatie te maken.

Seys is in dat opzicht een meer klassieke verdediger. Hij kan mee naar voren, maar zijn eerste reflex blijft verdedigend. Hij bewaakt zijn positie beter en heeft minder de neiging om voortdurend vanuit de flank een extra aanvallende rol op te eisen. Dat verklaart waarom Van Bommel hem net tegen Frankrijk tweemaal aan de aftrap bracht.

Seys past daardoor misschien beter bij wat Van Bommel wil

Het is belangrijk om daar niet uit te concluderen dat De Cuyper plots geen kandidaat meer is. Zijn offensieve kwaliteiten blijven bijzonder interessant voor een bondscoach die België dominant wil laten voetballen.



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Maar Van Bommel heeft in zijn eerste interlands laten zien dat hij zijn verdediging ook wil kunnen vertrouwen wanneer België niet de controle heeft. Tegen Frankrijk was dat misschien nog duidelijker dan tegen eender welke andere tegenstander. In Brussel begon Seys en in Parijs opnieuw. De keuze voor de Club Brugge-speler kwam dus in twee totaal verschillende wedstrijden tegen dezelfde tegenstander terug.

Ook Diego Moreira past in dat verhaal. Van Bommel gebruikte hem deze interlandperiode vooral als aanvallende flankspeler. Moreira kan technisch en qua snelheid zeker als back uit de voeten, maar zijn natuurlijke impulsen liggen eveneens naar voren. Bij België startte hij tegen Italië en Frankrijk als aanvaller.

Van Bommel lijkt spelers met veel offensieve impulsen eerder hoger op het veld te willen gebruiken dan hen terug te trekken naar de verdediging. Dat maakt Seys interessant. Hij hoeft als linksachter niet eerst zijn aanvallende instincten af te leren om zijn positie te respecteren. Zijn profiel brengt van nature meer defensieve discipline mee.

De Cuyper heeft dus zeker nog een argument. Wanneer België tegen een lager blok speelt en vooral extra creativiteit nodig heeft, kan zijn aanvallende meerwaarde enorm zijn. Maar als Van Bommel moet kiezen tegen een ploeg die België achteruit kan drukken, heeft Seys momenteel een profiel dat logischer lijkt.

De linksbackstrijd wordt bij de Rode Duivels geen klassieke strijd tussen de beste en de tweede beste speler. Het kan een keuze worden tussen twee verschillende types: De Cuyper als offensieve kracht vanaf de flank, Seys als verdediger die België meer zekerheid geeft.

En voor Van Bommel lijkt die laatste eigenschap momenteel zwaarder te wegen.