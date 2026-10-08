Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen
Word fan van Argentinië! 60

Lionel Messi neemt afscheid van het internationale voetbal als de speler met het meeste aantal interlands en doelpunten voor Argentinië. De 39-jarige superster speelde 208 keer voor zijn land en scoorde 125 doelpunten. Hij won twee Copa América's en uiteraard het WK van 2022. Toch kan Argentinië één ding niet doen wat bij zo'n uitzonderlijke carrière voor de hand zou liggen: het nummer 10 voor altijd aan Messi schenken.

Dat heeft alles te maken met de FIFA-regels. In de Verenigde Staten is het heel gebruikelijk dat sportteams een rugnummer definitief uit roulatie halen wanneer een icoon afscheid neemt. In het voetbal gebeurt dat veel minder vaak. En bij nationale ploegen ligt het door de internationale regelgeving nog ingewikkelder.

FIFA verplicht nationale ploegen om nummers te gebruiken

Tijdens een WK of andere officiële FIFA- en confederatietoernooien moeten landen hun spelers opeenvolgende rugnummers geven. Bij het WK 2026 bestonden de selecties uit 26 spelers, waardoor de nummers van 1 tot en met 26 moesten worden toegewezen.

Een land kan daardoor niet simpelweg beslissen dat nummer 10 niet meer bestaat. Er moeten tijdens een officieel toernooi immers 26 verschillende nummers beschikbaar zijn voor de 26 geselecteerde spelers.

Dat is voor Argentinië bijzonder symbolisch. Nummer 10 is er niet zomaar een rugnummer. Diego Maradona droeg het tijdens zijn gloriejaren en leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel. Messi nam het nummer in 2009 over en groeide vervolgens uit tot de volgende Argentijnse voetballegende.

De Argentijnse voetbalbond probeerde het nummer eerder al definitief te schrappen. Dat gebeurde na het afscheid van Diego Maradona. Voor het WK van 2002 wilde de AFA nummer 10 niet langer gebruiken, maar de FIFA wees dat verzoek af. Ariel Ortega droeg het nummer uiteindelijk in Zuid-Korea en Japan.

Messi laat een nummer achter dat groter is dan één generatie

Daarmee krijgt het afscheid van Messi een bijzondere dimensie. Argentinië kan zijn nummer 10 niet letterlijk met pensioen sturen, maar kan wel bepalen wie de enorme erfenis ervan krijgt.

Messi heeft zelf al aangegeven hoe speciaal het nummer voor Argentijnse voetballers is. “We wilden allemaal nummer 10 dragen toen we jong waren”, vertelde hij eerder. “Het is altijd een speciaal shirt geweest.”

De vraag is dus vooral wie straks de verantwoordelijkheid krijgt. Nico Paz en Franco Mastantuono worden genoemd als mogelijke opvolgers. Beiden zijn linkspoten met veel creativiteit en passen daardoor enigszins in de traditie van de Argentijnse nummer 10. Maar bondscoach Lionel Scaloni heeft nog geen definitieve keuze gemaakt.

“We wachten tot Leo zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld en kijken dan wat er gebeurt. Het idee is dat één speler het nummer zijn eigen identiteit geeft”, zei Scaloni.

Dat is uiteindelijk misschien ook de meest passende oplossing. Argentinië kan Messi's nummer niet uit de roulatie halen, maar kan wel proberen om de traditie van nummer 10 voort te zetten.

Want na Maradona kwam Messi. En nu Messi vertrekt, zal de volgende nummer 10 niet alleen een shirt aantrekken. Hij neemt een stukje van de geschiedenis van het Argentijnse voetbal over.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Argentinië
Lionel Messi

Meer nieuws

Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

12:30
Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

12:00
Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

11:45
De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

11:30
1
Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

11:00
1
DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

10:45
Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

10:30
1
Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

09:30
Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

09:02
Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

08:30
3
Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

08:00
1
Vincent Kompany krijgt bijzondere onderscheiding in Beieren: “Hij is een voorbeeld voor onze samenleving”

Vincent Kompany krijgt bijzondere onderscheiding in Beieren: “Hij is een voorbeeld voor onze samenleving”

07:20
Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

07:00
Ondanks 'chauffage-gate': Rik De Mil stuurde Stijn Stijnen een bericht na afscheid als T1

Ondanks 'chauffage-gate': Rik De Mil stuurde Stijn Stijnen een bericht na afscheid als T1

23:00
1
'Bibberen voor Tzolis: grote concurrent met Brugs verleden op komst'

'Bibberen voor Tzolis: grote concurrent met Brugs verleden op komst'

22:30
2
Absoluut drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Absoluut drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

22:00
Rode Duivels weten wat te doen: alle scenario's in de Nations League op een rijtje

Rode Duivels weten wat te doen: alle scenario's in de Nations League op een rijtje

21:30
"De dokters zeiden dat er geen hoop meer was": ex-speler Standard en Antwerp keek dood in de ogen

"De dokters zeiden dat er geen hoop meer was": ex-speler Standard en Antwerp keek dood in de ogen

21:00
Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken"

Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken"

20:30
2
Live. Transfernieuws 7/10: David Silva keert terug in competitie

Live. Transfernieuws 7/10: David Silva keert terug in competitie

20:00
Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? Analyse

Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen?

19:30
15
🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

07/10
1
LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem wil knallen tegen KAA Gent

LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem wil knallen tegen KAA Gent

19:00
'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

18:30
9
Oostkamp blijft gefrustreerd achter na verlies tegen Aalst Lede, maar ziet ook positieve zaken

Oostkamp blijft gefrustreerd achter na verlies tegen Aalst Lede, maar ziet ook positieve zaken

18:00
'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

17:30
Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal Analyse

Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal

17:00
3
België weet waar het staat op FIFA-ranking

België weet waar het staat op FIFA-ranking

16:30
1
"Belgen beseffen niet hoe sterk ze zijn" Interview

"Belgen beseffen niet hoe sterk ze zijn"

16:00
1
🎥 Lionel Messi richt zich in emotionele video tot de fans én is héél open over zijn afscheid

🎥 Lionel Messi richt zich in emotionele video tot de fans én is héél open over zijn afscheid

06/10
1
'Napoli komt zich roeren in Brussel en wil Engelse topklassers aftroeven'

'Napoli komt zich roeren in Brussel en wil Engelse topklassers aftroeven'

15:30
Rode Duivels U21 naar EK: Gill Swerts kan versterkingen zoeken, maar heeft belangrijke oefening te maken

Rode Duivels U21 naar EK: Gill Swerts kan versterkingen zoeken, maar heeft belangrijke oefening te maken

15:00
2
DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

14:40
LIVE - Interlandbreak: Infantino heeft een tegenstander

LIVE - Interlandbreak: Infantino heeft een tegenstander

14:20
1
Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

14:00
2
Jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge verklaart opvallende transfer

Jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge verklaart opvallende transfer

13:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Bork Bork over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? Mike59 Mike59 over Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen King of Highbury King of Highbury over 'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling' Supremepony Supremepony over Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden filip hendrix filip hendrix over Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken" de zwerte maan de zwerte maan over Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten filip hendrix filip hendrix over De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk Aernout Van Lindt Aernout Van Lindt over 'Bibberen voor Tzolis: grote concurrent met Brugs verleden op komst' De nonkel De nonkel over Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper Borak Borak over Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved