Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

Lionel Messi neemt afscheid van het internationale voetbal als de speler met het meeste aantal interlands en doelpunten voor Argentinië. De 39-jarige superster speelde 208 keer voor zijn land en scoorde 125 doelpunten. Hij won twee Copa América's en uiteraard het WK van 2022. Toch kan Argentinië één ding niet doen wat bij zo'n uitzonderlijke carrière voor de hand zou liggen: het nummer 10 voor altijd aan Messi schenken.

Dat heeft alles te maken met de FIFA-regels. In de Verenigde Staten is het heel gebruikelijk dat sportteams een rugnummer definitief uit roulatie halen wanneer een icoon afscheid neemt. In het voetbal gebeurt dat veel minder vaak. En bij nationale ploegen ligt het door de internationale regelgeving nog ingewikkelder.

FIFA verplicht nationale ploegen om nummers te gebruiken

Tijdens een WK of andere officiële FIFA- en confederatietoernooien moeten landen hun spelers opeenvolgende rugnummers geven. Bij het WK 2026 bestonden de selecties uit 26 spelers, waardoor de nummers van 1 tot en met 26 moesten worden toegewezen.

Een land kan daardoor niet simpelweg beslissen dat nummer 10 niet meer bestaat. Er moeten tijdens een officieel toernooi immers 26 verschillende nummers beschikbaar zijn voor de 26 geselecteerde spelers.

Dat is voor Argentinië bijzonder symbolisch. Nummer 10 is er niet zomaar een rugnummer. Diego Maradona droeg het tijdens zijn gloriejaren en leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel. Messi nam het nummer in 2009 over en groeide vervolgens uit tot de volgende Argentijnse voetballegende.

De Argentijnse voetbalbond probeerde het nummer eerder al definitief te schrappen. Dat gebeurde na het afscheid van Diego Maradona. Voor het WK van 2002 wilde de AFA nummer 10 niet langer gebruiken, maar de FIFA wees dat verzoek af. Ariel Ortega droeg het nummer uiteindelijk in Zuid-Korea en Japan.





Messi laat een nummer achter dat groter is dan één generatie

Daarmee krijgt het afscheid van Messi een bijzondere dimensie. Argentinië kan zijn nummer 10 niet letterlijk met pensioen sturen, maar kan wel bepalen wie de enorme erfenis ervan krijgt.

Messi heeft zelf al aangegeven hoe speciaal het nummer voor Argentijnse voetballers is. “We wilden allemaal nummer 10 dragen toen we jong waren”, vertelde hij eerder. “Het is altijd een speciaal shirt geweest.”

De vraag is dus vooral wie straks de verantwoordelijkheid krijgt. Nico Paz en Franco Mastantuono worden genoemd als mogelijke opvolgers. Beiden zijn linkspoten met veel creativiteit en passen daardoor enigszins in de traditie van de Argentijnse nummer 10. Maar bondscoach Lionel Scaloni heeft nog geen definitieve keuze gemaakt.

“We wachten tot Leo zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld en kijken dan wat er gebeurt. Het idee is dat één speler het nummer zijn eigen identiteit geeft”, zei Scaloni.

Dat is uiteindelijk misschien ook de meest passende oplossing. Argentinië kan Messi's nummer niet uit de roulatie halen, maar kan wel proberen om de traditie van nummer 10 voort te zetten.

Want na Maradona kwam Messi. En nu Messi vertrekt, zal de volgende nummer 10 niet alleen een shirt aantrekken. Hij neemt een stukje van de geschiedenis van het Argentijnse voetbal over.