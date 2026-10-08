DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract
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Beerschot wil er dit seizoen staan in de Challenger Pro League en als het even kan promotie afdwingen naar de Jupiler Pro League. Daartoe gaat het dit seizoen ook nog rekenen op Marco Weymans. Die is al lang buiten strijd geweest, maar De Mannekes blijven in hem geloven en willen hem dan ook een kans aanbieden om zich in alle rust klaar te maken voor de toekomst.

Marco Weymans raakte vorig seizoen zwaar geblesseerd en moest van november 2025 tot nu missen met een kruisbandletsel. Bovendien was hij afgelopen zomer einde contract bij Beerschot en op dat moment acteerde de club niet.

Marco Weymans en Beerschot zetten nu alsnog hun samenwerking verder. "De vleugelverdediger ondertekende een nieuwe verbintenis die hem tot het einde van dit seizoen aan de club bindt", aldus Beerschot in een bericht dat werd gedeeld via de sociale media.

Beerschot gaat tot het einde van het seizoen verder met Marco Weymans

"Weymans liep vorig seizoen een zware blessure op, maar is ondertussen aan de laatste rechte lijn van zijn revalidatie begonnen. Met de nieuwe overeenkomst krijgt Marco de kans om zich opnieuw volledig klaar te stomen voor zijn terugkeer op het veld."

Marco Weymans had een heel zware knieblessure opgelopen in het duel tegen Olympic Charleroi in november 2025. Zijn voorste kruisband was gescheurd, waardoor hij meerdere maanden buiten strijd zal zijn. Ondertussen zit hij eindelijk in de laatste rechte lijn richting terugkeer.

Operatie promotie ingezet voor Beerschot

De in Edegem geboren Burundese Belg zit al bij Beerschot sinds 1 juli 2022 en was de voorbije jaren een sterkhouder voor De Mannekes. Nu moet hij gaan proberen mee promotie af te dwingen met Beerschot in de Challenger Pro League.

Weymans is een jeugdproduct van Beerschot, die ook bij PSV werd gevormd. Na omzwervingen via Tubeke, Cardiff en Zweden werd hij opnieuw in huis gehaald door de Antwerpenaars. Beerschot is met 15 op 18 voorlopig co-leider in de Challenger Pro League met Dender.

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Marco Weymans

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