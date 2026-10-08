DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

KRC Genk is volop werk aan het maken van de toekomst. En daarbij horen ook contracten voor jonge talenten, zoveel is duidelijk. Met Shakhmurat Dauletov hebben ze alvast een nieuwe parel weten vast te leggen. Hij tekende meteen een contract voor drie seizoenen en zal aansluiten bij Jong Genk. Zien we hem (snel) in de A-kern opduiken?

KRC Genk heeft Shakhmurat Dauletov een profcontract aangeboden. De jonge Kazachse flankaanvaller (17) kwam in de zomer van 2024 al aan in Genk, maar zet nu dus een nieuwe stap in zijn persoonlijke ontwikkeling.

"Vandaag verbindt hij zich voor drie seizoenen aan blauw-wit tot de zomer van 2029. Dauletov sluit meteen aan bij Jong Genk", aldus de Limburgers in een persbericht op de eigen webstek. Daarmee geven ze de jongeman uit Kazachstan zijn eerste profcontract.

KRC Genk gaat drie seizoenen aan de slag met Dauletov

Dauletov zette de voorbije seizoenen volgens de Limburgers mooie stappen binnen de KRC Genk Academy. "Afgelopen seizoen was hij bij de U18 met 9 doelpunten in 20 wedstrijden één van de bepalende spelers binnen de Genkse kampioenenploeg", klinkt het.

Met zijn snelheid en technische bagage beschikt Dauletov over een interessant profiel op de flank. Hij kan zowel op links als rechts uit de voeten, al ligt zijn voorkeur op de rechterkant. Daar koppelt hij zijn individuele acties ook aan rendement in de laatste zone.

KRC Genk gelooft volop in de jonge Dauletov

De club gelooft sterk in de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de jonge winger. Met zijn overgang naar Jong Genk wacht nu een volgende uitdaging in zijn traject. "Shakhmurat heeft het voorbije seizoen duidelijk progressie gemaakt."





🚨🇰🇿 17-year-old Genk academy winger Shakhmurat Dauletov made his mark in a friendly match against Bocholt. Playing 60 minutes, Shakhmurat scored twice and provided an assist. https://t.co/159VkDPJD5 — Scout in Eurasia (@ScoutEurasia) September 8, 2026

"Hij beschikt over snelheid en explosiviteit, durft zijn tegenstander op te zoeken en heeft bovendien laten zien dat hij rendement kan koppelen aan zijn spel. De stap naar Jong Genk is voor hem nu de juiste volgende challenge. We geloven dat Shakhmurat nog veel progressiemarge heeft”, klinkt het bij Technisch Coördinator bij Jong Genk, Stijn Haeldermans.

Dauletov sluit per direct aan bij Jong Genk. Komend weekend maakt hij meteen mee de verplaatsing naar Maasmechelen voor de Limburgse derby tegen Patro Eisden. "De hele Genkse familie wenst Shakhmurat alle succes toe in zijn verdere ontwikkeling in blauw en wit", aldus nog de Limburgers.