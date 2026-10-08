Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst
Foto: © photonews
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RB Leipzig wilde het stadionbezoek naar een hoger niveau tillen, maar kreeg na de zomer vooral één boodschap van zijn supporters: het was vroeger beter. Niet op het veld, maar aan de eetkraampjes. De club moet daarom al na enkele thuiswedstrijden ingrijpen in het cateringbeleid van de Red Bull Arena.

De problemen ontstonden na een opmerkelijke wissel. Na twaalf jaar samenwerking met de regionale cateraar Gastrobüro koos Leipzig voor het internationaal opererende Levy, dat onder meer actief is in de Johan Cruijff ArenA van Ajax en het Tottenham Hotspur Stadium. De nieuwe partner kreeg een contract voor zes jaar en moest zorgen voor kortere wachtrijen, efficiëntere betaalprocessen en vooral meer kwaliteit en variatie.

Het resultaat viel voorlopig echter bijzonder slecht bij de fans. Volgens de grootste online fancommunity van RB Leipzig kwamen er na de eerste wedstrijden honderden reacties binnen. De kritiek ging niet alleen over de smaak, maar ook over de omvang van de porties, de prijzen, het aanbod en de wachttijden.

“Eerlijk gezegd was het echt slecht”, klinkt het vanuit de supportersgemeenschap. Vooral het contrast met het vorige seizoen zorgt voor frustratie. Toen waren er volgens de fans naast de klassieke worst en frieten ook pizza, döner en vegetarische en veganistische alternatieven.

Grote ambities botsen met Duitse stadiontraditie

De cateringwissel was nochtans bedoeld als onderdeel van een bredere modernisering van de Red Bull Arena. Leipzig kondigde vooraf aan dat het aanbod sterker zou worden afgestemd op de supporters, met meer regionale producten, kwaliteit en variatie.

Maar net daar wringt het. In Duitsland is eten een wezenlijk onderdeel van de voetbalervaring. Een Bratwurst in een broodje, Currywurst of een portie frieten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het moet vooral goed, voldoende groot en betaalbaar zijn.

Volgens de supporters ging het op die drie punten mis. De Bratwurst zou kleiner zijn geworden, de broodjes werden als minderwaardig omschreven en ook de frieten kregen kritiek. Tegelijk stegen sommige prijzen. Zo ging een Currywurst met frieten volgens de lokale fancommunity van 5,70 naar 7,20 euro.

Het zorgt voor een merkwaardige situatie: een club die met een internationale partner wilde moderniseren, wordt nu afgerekend op het niet respecteren van een lokale voetbaltraditie.

Leipzig belooft beterschap tegen Frankfurt

De kritiek was uiteindelijk zo groot dat RB Leipzig niet kon negeren wat er gebeurde. De club erkent dat bepaalde producten en processen momenteel niet aan de eigen verwachtingen voldoen en zegt de feedback uit sociale media en supportersenquêtes serieus te nemen.

Voor de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt worden daarom meteen aanpassingen doorgevoerd. De Bratwurst, broodjes, pretzels en Currywurst worden aangepakt en ook de portiegrootte moet verbeteren.

Opvallend is dat Levy zelf eerder nog trots aankondigde dat de nieuwe Bratwurst bewust een andere vorm had gekregen. De worst is korter en dikker, maar zou hetzelfde gewicht hebben. De bedoeling was bovendien om met regionale producten te werken.

Nu moeten de supporters bepalen of die uitleg ook in de praktijk standhoudt. Zaterdagavond staat Leipzig tegenover Frankfurt. Op het veld wil de ploeg van Martin Demichelis zijn perfecte thuisreeks voortzetten. Aan de kiosken wacht echter minstens even belangrijke test: kan de nieuwe cateraar de Duitse voetbalfan opnieuw overtuigen met misschien wel het eenvoudigste onderdeel van een voetbalavond?

Een goede stadionworst hoeft uiteindelijk geen innovatie te zijn. Ze moet gewoon goed zijn.

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