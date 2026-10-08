Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten
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Anouar Ait El Hadj hoopte afgelopen zomer een buitenlands avontuur te versieren, maar een transfer kwam er niet. Bij Union Saint-Gilloise wacht de offensieve middenvelder dit seizoen nog altijd op zijn eerste speelminuten.

Anouar Ait El Hadj heeft dit seizoen nog geen minuut gespeeld voor Union Saint-Gilloise. De offensieve middenvelder wilde in de zomer andere oorden opzoeken en mikte daarbij op een competitie van een hoger niveau. Een transfer bleef evenwel uit, waardoor hij in Brussel bleef én nu met stevige concurrentie op zijn positie af te rekenen krijgt.

Bekerduel biedt mogelijke uitweg

Union neemt het op 18 oktober in de Beker van België op tegen Nijlen. In zo'n affiche krijgt David Hubert mogelijk de kans om enkele spelers die tot dusver weinig aan bod kwamen, speelminuten te gunnen. Voor Ait El Hadj zou het een eerste kans zijn om zich opnieuw in de kijker te spelen na maanden zonder officiële wedstrijd.

De middenvelder blijft intussen meetrainen met de groep. Ondanks zijn gebrek aan speeltijd zou hij volgens zijn entourage gemotiveerd en positief blijven, zo klinkt het bij Le Soir. Ait El Hadj werkt verder op training en deed ook al mee in verschillende oefenwedstrijden. Vorige vrijdag stond hij op het veld bij de overwinning van Union tegen Lokeren. Zo probeert hij wedstrijdritme op te bouwen in afwachting van een nieuwe kans in het officiële werk.

De 23-jarige speler ligt nog tot 2028 onder contract bij de landskampioen. Zijn onmiddellijke doel is duidelijk: opnieuw minuten verzamelen en zich weer in de plannen van Hubert knokken.

Veel opties op de offensieve posities

De Brusselse selectie onderging de voorbije maanden heel wat wijzigingen. Met Darius Olaru en Relebohile Mofokeng haalde Union extra offensieve wapens in huis. Besfort Zeneli eist steeds meer verantwoordelijkheid op, terwijl ook Rob Schoofs in dezelfde zone kan worden uitgespeeld. Voor Ait El Hadj is de strijd om een plaats in het elftal dus bijzonder zwaar.

Enkele maanden geleden zag de toekomst er in zijn hoofd nog anders uit. Volgens zijn entourage wilde hij zijn ontwikkeling voortzetten in het buitenland, met Spanje of Duitsland als mogelijke bestemmingen. Concrete aanbiedingen bleven echter uit. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 5 miljoen euro.

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Anouar Ait El Hadj

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