Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper
Foto: © photonews
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Marvin Compper beleeft momenteel een bijzonder moeilijke periode bij Antwerp. Na een veelbelovende start met zeven op negen volgden vier nederlagen op rij. Toch moet volgens Dennis van Wijk niet te snel naar de Duitse coach worden gewezen. De ervaren trainer ziet vooral omstandigheden die het Compper bijzonder moeilijk maken.

Van Wijk vindt dat Antwerp een bewuste keuze heeft gemaakt door pas kort voor de start van de competitie met Compper in zee te gaan. Daardoor kreeg de Duitser amper tijd om zijn ideeën aan de spelersgroep over te brengen.

“Het is een keuze geweest om hem heel laat, een week voor de competitiestart, aan te stellen. Daardoor kon hij zijn manier van spelen, die veel energie vraagt, helemaal niet in de groep slijpen. Daarbovenop zijn veel spelers laat of onvoldoende fit toegekomen", zegt hij in GvA.

Compper vraagt fysiek veel van zijn spelers

Volgens Van Wijk ligt vooral de fysieke intensiteit van het voetbal dat Compper wil spelen momenteel hoger dan wat zijn spelers aankunnen. Dat verklaart volgens hem een deel van de problemen die Antwerp momenteel ondervindt.

Van Wijk haalt daarbij enkele concrete voorbeelden aan. “Zo'n Vermeeren is een mooie aanwinst, maar hij heeft de laatste jaren weinig gespeeld en moet weer een beetje op gang komen. Ook Frey is niet helemaal fit en loopt wat achter de feiten aan. Al gaat hij er dit seizoen wel vijftien maken.”

Het probleem ligt volgens Van Wijk dus niet noodzakelijk bij de ideeën van Compper, maar bij de tijd en omstandigheden die de coach krijgt om die ideeën te implementeren.

“Ik ben ervan overtuigd dat Compper een toptrainer wordt”

Van Wijk kent de voetbalvisie van Compper bovendien al langer. Hij zag de Duitser tijdens de Pro License-opleiding een uiteenzetting geven, nadat Ralf Rangnick, Comppers grote voorbeeld, niet kon komen spreken.

“Ik moet zeggen: hij bracht zijn werkwijze zeer overtuigend over. Ik ben ervan overtuigd dat Compper een toptrainer wordt, maar hij heeft tijd nodig.”

Die tijd is precies wat momenteel onder druk staat. Antwerp pakte na de sterke start geen enkel punt meer in de laatste vier wedstrijden. Toch vindt Van Wijk dat het bestuur de trainer niet te snel mag afrekenen.

“De denkwijze van de club was de laatste jaren jonge gasten halen, opleiden en voor mooie prijzen doorverkopen. Met Marc Overmars aan het hoofd is dat aardig gelukt. Het grote verloop aan spelers had sportieve consequenties.”

Ook de huidige selectie is volgens Van Wijk nog bijzonder jong. “Vergeet niet dat de groep ook nu weer een gemiddelde leeftijd heeft tussen de 22 en 23 jaar. Dat is extreem jong. Weinig jongens hebben ervaring met het grotemannenvoetbal.”

Zijn conclusie is dan ook duidelijk: “Naar mijn mening is er onvoldoende kwaliteit om op korte termijn aan de top mee te draaien.”

De vraag is nu vooral hoeveel tijd Antwerp bereid is om die omschakeling te geven. Compper wil met hoge intensiteit spelen, maar kreeg zijn kern pas laat volledig samen en moet bovendien werken met een opvallend jonge groep. De komende weken zullen dus niet alleen over resultaten gaan, maar ook over de vraag of zijn spelers fysiek en tactisch kunnen meegroeien in zijn systeem.

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