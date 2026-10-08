Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn
Foto: © photonews
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Adrie Koster is op 71-jarige leeftijd opnieuw trainer. De Nederlander, die in België vooral bekend is als voormalig coach van Club Brugge, gaat aan de slag bij het Schouws elftal. Dat gelegenheidsteam bestaat uit amateurvoetballers uit de regio en treedt regelmatig aan tegen profclubs in de voorbereiding.

Het is een opmerkelijke nieuwe stap voor Koster, die de voorbije jaren vooral als adviseur bij Willem II actief was. Zijn nieuwe avontuur heeft bovendien een sterk nostalgisch kantje. Koster werd geboren in Schouwen-Duiveland en speelde in 1977 zelf nog voor het Zeeuws elftal, een vergelijkbaar gelegenheidsteam. Tijdens een wedstrijd voor die selectie werd hij destijds zelfs gescout.

Van speler en bondscoach tot Club Brugge

Koster heeft een lange carrière in het Nederlandse voetbal achter de rug. Als speler kwam hij meer dan honderd keer uit op het hoogste niveau en verzamelde hij ook drie interlands voor Nederland.

Als trainer werkte hij onder meer bij Willem II, Roda JC, Excelsior, RKC Waalwijk en Ajax. Maar ook in België liet hij een duidelijke voetafdruk na.

Koster werd in 2009 aangesteld als trainer van Club Brugge en maakte er meteen indruk met een ploeg die aantrekkelijk en aanvallend voetbal probeerde te brengen. Hij loodste blauw-zwart naar de tweede plaats in de competitie en plaatste zich daarmee voor de voorrondes van de Champions League.

Zijn periode in Brugge duurde uiteindelijk niet lang genoeg om een hoofdprijs op te leveren, maar zijn voetbalvisie bleef bij veel supporters hangen. Koster stond bekend als een trainer die zijn ploegen verzorgd wilde laten voetballen en jonge spelers kansen gaf.

“Je hoopt die spelers iets mee te geven”

Nu keert de 71-jarige dus terug naar de zijlijn, zij het op een heel andere manier. Het Schouws elftal wordt samengesteld uit amateurspelers uit de regio en wordt gebruikt als sparringpartner door profclubs. De voorbije jaren stonden onder meer FC Volendam, FC Groningen, NEC en FC Dordrecht tegenover de regionale selectie.

Dat Koster uiteindelijk zelf op de bank zou plaatsnemen, begon nochtans als een grap. Toen het Schouws elftal op zoek ging naar een nieuwe trainer, werd zijn naam voor de gelegenheid genoemd. Uiteindelijk bleek het idee helemaal niet zo gek.

“Je hebt natuurlijk jarenlang ervaring in de voetballerij als trainer. Dan hoop je die spelers ook nog wat mee te geven waar ze misschien in de toekomst iets aan hebben. Dat is eigenlijk de drijfveer”, vertelde Koster aan Omroep Zeeland.

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