'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'
Foto: © photonews
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Het minste wat we kunnen zeggen is dat Joaquin Seys ook bij de Rode Duivels indruk aan het maken is. Met zijn prestaties heeft hij de grote clubs ook wakker gemaakt. Manchester United klopt steeds nadrukkelijker op de deur voor de speler van Club Brugge. Komt daar snel een transfer van, of wat doen ze bij blauw-zwart met hem?

Aernout Van Lindt

Komt het in januari al tot een deal rond Seys?

Joaquin Seys wordt een absolute prioriteit voor Manchester United, zoveel is nu al duidelijk. Mogelijk zou het deze winter al tot een transfer kunnen komen. Dat is toch alvast het gerucht dat de ronde doet in de Engelse pers, al zal Club Brugge daar niet voor te springen zijn.

De marktwaarde van de jongeling schoot ondertussen de lucht in en dus is de vraag ten zeerste wat er met hem gaat gebeuren. Al zijn er ook de nodige criticasters. Football Insider liet weten dat Manchester United blij mag zijn dat ze hem niet in huis haalden - aanleiding daartoe was zijn prestatie tegen Frankrijk.

Het minste wat we kunnen zeggen is dat Joaquin Seys ook bij de Rode Duivels indruk aan het maken is. Met zijn prestaties heeft hij de grote clubs ook wakker gemaakt. Manchester United klopt steeds nadrukkelijker op de deur voor de speler van Club Brugge. Komt daar snel een transfer van, of wat doen ze bij blauw-zwart met hem?

Deze zomer was Joaquin Seys een van de spelers die niet weg mocht bij Club Brugge, omdat Bart Verhaeghe zijn veto had gesteld. Ook onder meer Vermant en Tresoldi moesten blijven en bleven uiteindelijk ook, net als de wingback dus.

Aan interesse geen gebrek nochtans, maar bij Club Brugge denken ze er volop aan om hem nog zo lang mogelijk te laten rijpen in het Jan Breydelstadion. En daarna voor héél veel geld te verkopen, want Seys is een van dé mannen van de toekomst.

Joaquin Seys maakte opnieuw indruk met de Rode Duivels

Volgens TeamTalk blijft de interesse van Manchester United in Joaquin Seys bestaan. De club heeft Seys opgenomen in een shortlist van vier kandidaten voor de positie van linksback, na het verzamelen van tal van positieve scoutingrapporten over hem.

Het aantrekken van een nieuwe linksback wordt omschreven als een belangrijke prioriteit voor Manchester United in de komende transferperiodes. En dus zou Seys wel eens dé man kunnen worden die blauw-zwart vele miljoenen kan opleveren komende zomer.

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Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys

United heeft namelijk een plan met Seys. Zo zouden de Red Devils onze jonge landgenoot als de opvolger of back-up van sterkhouder Luke Shaw zien. Shaw is ondertussen een icoon en een stuk meubilair geworden bij Manchester United.

De manier waarop Seys in de interlandbreak opnieuw indruk maakte en ook onder meer Dembélé een uur lang goed aan banden wist te leggen? Het maakt dat de adelbrieven die hij kan voorleggen steeds talrijker worden. De vraag is dan ook niet of, maar eerder wanneer er zal gekapitaliseerd worden op de jonge vleugelverdediger.

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