'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

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Het minste wat we kunnen zeggen is dat Joaquin Seys ook bij de Rode Duivels indruk aan het maken is. Met zijn prestaties heeft hij de grote clubs ook wakker gemaakt. Manchester United klopt steeds nadrukkelijker op de deur voor de speler van Club Brugge. Komt daar snel een transfer van, of wat doen ze bij blauw-zwart met hem?