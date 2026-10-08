KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

Transfermarkt heeft zijn nieuwe marktwaarden bekend gemaakt. En daar zijn toch alweer heel wat opvallende dingen uit te noteren. Nicolo Tresoldi zwaait de plak met een marktwaarde van liefst 35 miljoen euro. Maar er zijn natuurlijk nog een paar sterke stijgers. Ook KAA Gent maakte indruk.

Zoals elk jaar is er ook dit seizoen een grote update gekomen van de marktwaardes van de spelers in de Jupiler Pro League. En bij sommigen leverde dat toch wel een bijzonder grote update op. In de top-19 geen spelers van KAA Gent.

Zo merkten we op dat er nog niemand tien miljoen euro of meer waard is bij De Buffalo's. Toch doet KAA Gent het zeer goed in de laatste update. Heel wat spelers hebben een flinke meerwaarde aan hun transferwaarde kunnen toevoegen.

KAA Gent ziet zijn marktwaarde met maar liefst 34 procent stijgen

Procentueel gezien is KAA Gent de grootste stijger binnen de Jupiler Pro League. De Buffalo’s zien hun marktwaarde immers met maar liefst 34% stijgen. De Gentenaren speelden dit seizoen al 13 officiële wedstrijden en verloren er nog geen enkele.

Eén van de exponenten is Tibe De Vlieger, die afgelopen interlandperiode ook mee hielp om de Belgische Beloften te plaatsen voor het Europees Kampioenschap van komende zomer. Hij zag zijn marktwaarde met liefst vijf miljoen euro stijgen volgens de informatie van Transfermarkt.





Verschillende spelers van KAA Gent zien hun marktwaarde exponentieel toenemen

De Vlieger werd daardoor zelfs bij de 'parels' van de Jupiler Pro League opgenomen. Binnen KAA Gent is hij overigens niet de enige speler die indruk maakt. Ook Josué Vergara mag zich dankzij zijn prestaties bij KAA Gent international noemen.

De topschutter ziet zijn marktwaarde dan ook stijgen van 1,5 naar 5 miljoen euro, terwijl we ook mooie upgrades zien bij Tiago Araujo (een verdubbeling naar vijf miljoen euro), Mouhamed Ngom (van 0,8 miljoen euro naar 3 miljoen euro) en Ibrahima Cissé (van 0,9 miljoen euro naar 3 miljoen euro).