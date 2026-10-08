Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière
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Er zijn weinig Belgische voetballers van wie het contrast tussen talent en carrièreverloop zo groot is als bij Julien Duranville. De flankaanvaller werd bij Anderlecht al op zestienjarige leeftijd een sensatie, trok voor bijna tien miljoen euro naar Borussia Dortmund en werd er gezien als een van de grootste Belgische talenten van zijn generatie. Vier jaar later is hij twintig en wacht hij nog altijd op zijn echte doorbraak.

De transfer naar Olympique Lyon moest deze zomer een nieuw begin worden. Dortmund liet Duranville voor vijf miljoen euro vertrekken, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 8,5 miljoen euro. Lyon zag in hem de opvolger van Afonso Moreira en legde hem tot 2031 vast. Maar voorlopig dreigt opnieuw hetzelfde scenario.

Blessures hebben Duranville voortdurend afgeremd

Het verhaal van Duranville is in de eerste plaats dat van een uitzonderlijk talent dat nauwelijks de kans heeft gekregen om een lange periode fit te blijven. Bij Dortmund maakte hij op zeventienjarige leeftijd zijn Bundesliga-debuut. In totaal kwam hij daar tot vijftien competitiewedstrijden, aangevuld met negen Champions League-optredens en één bekermatch.

Dat zijn opvallend lage aantallen voor iemand die al sinds januari 2023 bij een Europese topclub zat. Dortmund bleef nochtans lang in hem geloven. Sportief directeur Sebastian Kehl benadrukte bij zijn uitleenbeurt aan Basel begin 2026 dat de club nog altijd veel potentieel in Duranville zag, maar erkende tegelijk dat blessures ervoor hadden gezorgd dat hij zijn talent onvoldoende had kunnen tonen.

Duranville vertelde zelf eerder dat zijn lichaam hem na zijn transfer naar Duitsland parten speelde. Hij groeide nog enkele centimeters en moest volgens hem een manier vinden om zijn veranderende lichaam te laten wennen aan het volwassen voetbal.

En telkens wanneer het leek alsof hij opnieuw vertrokken was, volgde een nieuwe terugslag. In de zomer van 2025 liep hij tijdens het WK voor clubs tegen Real Madrid opnieuw een zware schouderblessure op. Hij moest geopereerd worden. Dortmund had het seizoen voordien net geïnvesteerd in zijn fysieke stabiliteit, waardoor de nieuwe blessure extra hard aankwam.

Dat is misschien wel de grootste vijand van Duranville geworden: het ontbreken van continuïteit.

Van Basel naar Lyon: opnieuw begint de klok te tikken

Dortmund stuurde hem in januari van dit jaar naar Basel om eindelijk regelmatig te spelen. Dat was logisch: Duranville had op dat moment vooral invalbeurten en revalidaties achter de rug en had wedstrijden nodig.

Maar ook daar kwam de grote explosie er niet. Lyon bood vervolgens een nieuwe kans. Alleen is de situatie daar bijzonder dubbel. Duranville moet niet alleen opnieuw fit worden, hij moet ook concurreren binnen een ploeg die zonder hem uitstekend is gestart. Dat maakt het moeilijker om onmiddellijk opnieuw minuten op te eisen.

Voor een speler als Duranville is wedstrijdritme geen detail. Zijn kwaliteiten zijn gebaseerd op explosiviteit, richtingsveranderingen, één-tegen-éénacties en het vermogen om vanuit stilstand een verdediger te destabiliseren. Dat zijn kwaliteiten die pas echt tot hun recht komen wanneer een speler vertrouwen en ritme heeft.

Niko Kovac wees bij Dortmund bovendien op een ander ontwikkelpunt: Duranville was volgens hem technisch uitstekend en enorm dynamisch, maar moest leren om op bepaalde momenten eenvoudiger te spelen en defensief meer inzicht te tonen.

Het talent is nooit het probleem geweest

En daar zit de wrangheid van zijn verhaal. Toen Anderlecht hem in januari 2023 zag vertrekken, deed de club dat met pijn in het hart. Duranville was op zevenjarige leeftijd naar Neerpede gekomen, debuteerde op zijn zestiende voor de eerste ploeg en werd vanwege zijn explosiviteit en onvoorspelbare acties beschouwd als een uitzonderlijk talent.

Een twintigjarige speler kan nog altijd een enorme carrière uitbouwen. Duranville heeft dus absoluut niet het punt bereikt waarop zijn verhaal geschreven is. Maar de tijd begint wel te wegen. Hij is niet langer het zestienjarige wonderkind voor wie iedereen geduld heeft. Hij moet nu wedstrijden verzamelen, fit blijven en aantonen dat zijn talent zich ook over een volledig seizoen kan vertalen in rendement.

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Anderlecht
Lyon
Julien Duranville

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