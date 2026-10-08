KV Mechelen-speler wil bij Rode Duivels geraken en is zeker dat hij het aankan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
KV Mechelen-speler wil bij Rode Duivels geraken en is zeker dat hij het aankan
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Simion Michez heeft zijn volgende doel al duidelijk voor ogen. De 24-jarige flankspeler wil zich bij KV Mechelen opnieuw in de kijker spelen en uiteindelijk een selectie voor de Rode Duivels afdwingen. “Als ik naar de Rode Duivels kijk, dan heb ik met of tegen de helft van die jongens gevoetbald en dan weet ik: dat is mijn niveau", zegt hij bij GvA.

Michez streek deze zomer neer bij KV Mechelen nadat hij een moeilijke periode in Tsjechië achter de rug had. Bij Slavia Praag kende de voormalige jeugdspeler van Anderlecht aanvankelijk een goede start, maar daarna verdween hij uit beeld. Ook een uitleenbeurt aan Sigma Olomouc bracht niet de doorbraak waarop hij hoopte.

Zijn terugkeer naar België moet daarom meer zijn dan een nieuwe club. Michez wil opnieuw regelmatig spelen, plezier beleven aan het voetbal en zich opnieuw tonen op het hoogste niveau.

“Eindelijk veel spelen, opnieuw plezier vinden en in de nationale ploeg geraken”, vat hij zijn doelstellingen samen.

“Daar is mijn plaats”

Michez twijfelt bovendien niet aan zijn eigen kwaliteiten. Hij wil zich bij KV Mechelen ontwikkelen tot één van de beste wingbacks in de competitie en gelooft dat een selectie voor de nationale ploeg vervolgens binnen bereik ligt.

“Wanneer ik naar de Rode Duivels kijk, dan heb ik met of tegen de helft van die jongens gevoetbald en dan weet ik: dát is mijn niveau. Daar moet ik naartoe, daar is mijn plaats.”

De flankspeler heeft inmiddels opnieuw de kans om zich in België te bewijzen. Bij KV Mechelen kwam hij eind augustus aan en kreeg hij onder meer een basisplaats tegen Anderlecht en Lommel. Tegen Lommel stond hij als rechterwingback in de 3-4-2-1-opstelling van Malinwa.

De weg naar de Rode Duivels wordt vanzelfsprekend nog lang. Van Bommel beschikt op de flanken over heel wat opties, terwijl Michez eerst opnieuw een vaste waarde bij zijn club moet worden. Maar de ambitie is duidelijk aanwezig. “Ik wil tonen dat ik de beste wingback van de competitie ben”, zegt hij.

Van moeilijke periode naar nieuwe ambitie

Dat Michez opnieuw zo hoog mikt, heeft ook te maken met de moeilijke maanden die hij achter de rug heeft. In Tsjechië voelde hij zich lange tijd alleen en raakte hij na een blessure verder op de achtergrond.

“Een verloren halfjaar. Mentaal had ik het moeilijk, want ik was daar helemaal alleen. Zonder vrienden, voetbal of familie.”

Toch ziet hij die periode niet als een eindpunt. Integendeel. Michez wil zijn parcours gebruiken als bewijs dat een moeilijke fase niet het einde van een carrière hoeft te betekenen. “Niks kan mij breken. Ik weet dat ik klaar ben om terug te knokken. Mijn parcours kan anderen inspireren.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
KV Mechelen
België
Simion Michez

Meer nieuws

Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

20:30
8
Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

19:15
Anderlecht krijgt ferme waarschuwing van huurclub: "Championship beter voor hem"

Anderlecht krijgt ferme waarschuwing van huurclub: "Championship beter voor hem"

22:30
Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers Analyse

Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers

22:00
'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

19:00
9
Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

21:30
Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

21:00
2
Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

20:00
LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

19:00
Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

18:30
Manchester City naar vijfde klasse?!

Manchester City naar vijfde klasse?!

18:45
53
Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

18:00
'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

15:30
1
Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

17:30
Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

17:45
KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

16:40
"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

16:00
3
🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

16:20
1
Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

15:00
Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

14:30
3
Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

14:00
9
Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

13:30
Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

14:15
DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

13:00
Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

11:45
Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

12:30
4
Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

12:00
1
De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

11:30
2
Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

10:30
1
Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

11:00
1
DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

10:45
Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

10:00
3
Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

09:30
Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

09:02
1
Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

07:00
Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

08:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 20:45 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

rafke pafke rafke pafke over 'Manchester City naar vierde klasse?' storfstievel storfstievel over Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse Demogorgon Demogorgon over Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn" Dostojewski Dostojewski over Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht kloon04 kloon04 over Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City Meut Meut over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? spiderke spiderke over Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV Benbits Benbits over Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10 Canard-i Canard-i over Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière Dirk1897 Dirk1897 over "Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved