KV Mechelen-speler wil bij Rode Duivels geraken en is zeker dat hij het aankan

Simion Michez heeft zijn volgende doel al duidelijk voor ogen. De 24-jarige flankspeler wil zich bij KV Mechelen opnieuw in de kijker spelen en uiteindelijk een selectie voor de Rode Duivels afdwingen. “Als ik naar de Rode Duivels kijk, dan heb ik met of tegen de helft van die jongens gevoetbald en dan weet ik: dat is mijn niveau", zegt hij bij GvA.

Michez streek deze zomer neer bij KV Mechelen nadat hij een moeilijke periode in Tsjechië achter de rug had. Bij Slavia Praag kende de voormalige jeugdspeler van Anderlecht aanvankelijk een goede start, maar daarna verdween hij uit beeld. Ook een uitleenbeurt aan Sigma Olomouc bracht niet de doorbraak waarop hij hoopte.

Zijn terugkeer naar België moet daarom meer zijn dan een nieuwe club. Michez wil opnieuw regelmatig spelen, plezier beleven aan het voetbal en zich opnieuw tonen op het hoogste niveau.

“Eindelijk veel spelen, opnieuw plezier vinden en in de nationale ploeg geraken”, vat hij zijn doelstellingen samen.

“Daar is mijn plaats”

Michez twijfelt bovendien niet aan zijn eigen kwaliteiten. Hij wil zich bij KV Mechelen ontwikkelen tot één van de beste wingbacks in de competitie en gelooft dat een selectie voor de nationale ploeg vervolgens binnen bereik ligt.

“Wanneer ik naar de Rode Duivels kijk, dan heb ik met of tegen de helft van die jongens gevoetbald en dan weet ik: dát is mijn niveau. Daar moet ik naartoe, daar is mijn plaats.”





De flankspeler heeft inmiddels opnieuw de kans om zich in België te bewijzen. Bij KV Mechelen kwam hij eind augustus aan en kreeg hij onder meer een basisplaats tegen Anderlecht en Lommel. Tegen Lommel stond hij als rechterwingback in de 3-4-2-1-opstelling van Malinwa.

De weg naar de Rode Duivels wordt vanzelfsprekend nog lang. Van Bommel beschikt op de flanken over heel wat opties, terwijl Michez eerst opnieuw een vaste waarde bij zijn club moet worden. Maar de ambitie is duidelijk aanwezig. “Ik wil tonen dat ik de beste wingback van de competitie ben”, zegt hij.

Van moeilijke periode naar nieuwe ambitie

Dat Michez opnieuw zo hoog mikt, heeft ook te maken met de moeilijke maanden die hij achter de rug heeft. In Tsjechië voelde hij zich lange tijd alleen en raakte hij na een blessure verder op de achtergrond.

“Een verloren halfjaar. Mentaal had ik het moeilijk, want ik was daar helemaal alleen. Zonder vrienden, voetbal of familie.”

Toch ziet hij die periode niet als een eindpunt. Integendeel. Michez wil zijn parcours gebruiken als bewijs dat een moeilijke fase niet het einde van een carrière hoeft te betekenen. “Niks kan mij breken. Ik weet dat ik klaar ben om terug te knokken. Mijn parcours kan anderen inspireren.”