LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 8 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. Vlak na de interlandbreak kunnen we spreken van een belangrijk weekend, alweer.

Aernout Van Lindt

Jonge Buffalo stopt plots als international

De Hondurese voetbalbond (FFH) meldt dat Víctor Vandenbroucke heeft laten weten dat hij persoonlijk heeft besloten zich voorlopig terug te trekken uit het Hondurese nationale elftal. Volgens de brief van de speler komt dit besluit voort uit een proces van persoonlijke bezinning en de moeilijkheden die hij heeft ervaren bij de aanpassing aan de Hondurese cultuur en het dagelijks leven.

De FFH benadrukt dat het besluit om het nationale elftal te verlaten uitsluitend van de speler zelf afkomstig is; in zijn bericht sprak hij tevens zijn dankbaarheid uit richting Honduras, de bond, de technische staf, zijn teamgenoten en de supporters. De bond respecteert zijn besluit en wenst hem veel succes in zijn verdere professionele carrière.

Aernout Van Lindt

KAA Gent neemt afscheid van waardevolle pion

Kürsat Kaplan namelijk per direct afscheid van de Planet Group arena. De 37-jarige videoanalist gaat in op een aanbod van de ambitieuze Turkse eersteklasser corum FK, waar hij de technische staf van lokale legende Burak Yilmaz vervoegt.

De man heeft in Het Nieuwsblad duiding gegeven waarom hij na vijf jaar Gent verlaat voor een avontuur in Turkije. Voor Rik De Mil en co is het wel een domper, want zij verliezen op die manier een topper die de voorbije jaren indruk maakte met zijn expertise bij KAA Gent. Hij zal dan ook node gemist worden.

Aernout Van Lindt

Essevee roept zijn fans op

"Zaterdag willen we de Elindus Arena rood & groen kleuren! Kom naar het stadion in je favoriete rode, groene of rood-groene outfit en help ons de tribunes kleuren", kondigde Zulte Waregem maandagnamiddag aan dat het grote plannen heeft voor de wedstrijd. Ook stadionomroeper Fadi Glor kwam met een warme oproep voor de fans.

De sfeertribune van de Elindus Arena is ondertussen uitverkocht. Voor de andere tribunes zijn er wél nog tickets beschikbaar. Zulte Waregem is meer dan degelijk begonnen aan het seizoen en is - samen met Charleroi - een van de revelaties van het seizoen te noemen. Tegen co-leider KAA Gent willen ze zaterdagavond op dat elan verder gaan.

Aernout Van Lindt

Hoe gaat het met de jonkies bij Standard?

Andi Zeqiri stond aan de aftrap bij de U23 van Standard tegen RAEC Mons, maar hij was niet de enige opvallende naam op het wedstrijdblad woensdagavond. De beloften van trainer Stéphane Guidi wonnen van Mons, al gebeurde dat zonder Noah Sy.

Dat was opvallend, want de 19-jarige verdediger miste dit seizoen enkel de openingswedstrijd op het veld van Olympic Charleroi. Daarna speelde hij alles en verzamelde hij al bijna 450 speelminuten bij SL16 FC.

Bewust gespaard voor de derby

Volgens de informatie die rondgaat, was de afwezigheid van Sy geen loutere keuze van Guidi. Ook hoofdtrainer Vincent Euvrard zou mee beslist hebben om de jonge verdediger te sparen voor de Waalse derby van zondag tegen Sporting Charleroi.

Dat betekent niet noodzakelijk dat Sy meteen aan de aftrap zal verschijnen op Sclessin. Die kans lijkt voorlopig klein. Zijn afwezigheid bij de U23 wijst wel erop dat Euvrard hem als een mogelijke optie voor zijn wedstrijdkern ziet. Een invalbeurt tegen Charleroi behoort dus tot de mogelijkheden.

Sy maakt indruk op training

Standard wacht nog op duidelijkheid over Gustav Mortensen. De Deense verdediger viel vlak voor de interlandbreak geblesseerd uit en Vincent Euvrard geeft daar vrijdag normaal meer uitleg over. Tobias Mohr nam die positie eerder al eens over, maar maakte defensief geen al te overtuigende indruk.

Sy zou intussen al weken een goede indruk nalaten op training. De jonge Rouche wordt al langer als een talent met potentieel beschouwd. Na de zomervoorbereiding was hij ook de enige jeugdspeler die bij de A-kern bleef.

Dat lot verschilt van dat van Charli Spoden. Die mocht vorig seizoen eveneens aansluiten bij de hoofdmacht, maar kwam nauwelijks in actie en speelt nu opnieuw bij de U23. Ook daar zijn zijn speelminuten beperkt.

Een plaats als doublure van Mortensen?

Voor Noah Sy kan het verhaal anders verlopen. Hij lijkt stilaan uit te groeien tot de vaste doublure van Mortensen. Dat kan hem de komende weken niet alleen invalbeurten, maar mogelijk ook een eerste basisplaats bij Standard opleveren.

SL16 FC zou Sy dan op langere termijn wel kunnen missen. De U23 van Standard beschikken samen met de leiders over een van de beste defensies in eerste nationale, en Sy geldt daarin als een van de betrouwbare schakels.

Aernout Van Lindt

Standard met dank aan Zeqiri en drie anderen voorbij Bergen

Andi Zeqiri startte in de spits bij de beloften van Standard. Hij nam daarbij de plaats in die normaal is voorbehouden aan ervaren kracht Antoine Mazure. Die keuze van Standard, Vincent Euvrard en Stéphane Guidi pakte uitstekend uit. De Zwitserse aanvaller, die sinds zijn terugkeer op het einde van de zomer nog geen minuut kreeg bij de eerste ploeg, tekende voor een hattrick.

Daarmee bezorgde hij SL16 FC de eerste overwinning op het veld dit seizoen. Eerder kregen de Rouches wel al een forfaitzege tegen Olympic, op de openingsspeeldag. Op het moment dat die wedstrijd werd stilgelegd, stonden de Dogues nochtans 1-0 voor.

Zeqiri zet zich in de kijker voor Charleroi

Dennis Ayensa verzamelde tijdens de interlandperiode speelminuten met Iran, maar stapelde daar ook vermoeidheid op. Bruny Nsimba is nog niet helemaal op zijn beste niveau, terwijl Bernard Nguene mogelijk opnieuw als flankspeler wordt ingezet. Zeqiri heeft zich dus nadrukkelijk in de kijker gespeeld in aanloop naar de Waalse derby tegen Charleroi van zondag.

Met zijn drie treffers maakte hij meteen ook de eerste competitiegoals van Standard U23 dit seizoen.

Kokora en Poitoux redden de zege in de slotfase

Toch was Zeqiri niet de enige held in het team van Stéphane Guidi. Voor Mons betekende de nederlaag dan weer een nieuwe domper in de strijd om de bovenste plaatsen. Zelfs na de rode kaart voor Brogno bleef de ploeg uit Bergen dreigend en kreeg ze in het absolute slot nog twee uitstekende kansen op de 3-3.

De jonge Standard-spelers konden echter rekenen op Ange Kokora en vervolgens doelman Tom Poitoux. Beiden kwamen in de laatste minuten met een beslissende tussenkomst op de proppen. Zonder die reddingen had de hattrick van Zeqiri slechts een gelijkspel opgeleverd.

Kokora werkte deze zomer ook de voorbereiding af met de A-kern. Poitoux toont ondertussen dat hij opnieuw een sterk niveau haalt na de blessure die hij vorig seizoen opliep tijdens zijn uitleenbeurt aan Maastricht. De doelman verscheen in het verleden al enkele keren bij de eerste ploeg en verdeelt zijn speelminuten nog steeds met Quentin Durka. Ook Durka kreeg tijdens de voorbereiding al kort de kans bij de A-kern.

Aernout Van Lindt

Speler Union SG had zomaar ... politieagent kunnen zijn

Matteo Biondic had begin dit jaar wellicht niet durven dromen van zijn huidige traject. In januari ruilde de 23-jarige aanvaller het Duitse Eintracht Trier, actief in de vierde klasse, in voor Union Saint-Gilloise. Negen maanden later staat zijn teller in de Pro League op twee doelpunten en vier assists. Zijn sterke september leverde hem zelfs de trofee voor Speler van de Maand op.

Een opvallende ommekeer voor een speler die het profvoetbal eerder stilaan uit zijn hoofd zette. Voor zijn komst naar België zat Biondic in een moeilijke periode. Het voetbal bood hem niet de financiële zekerheid waarop hij hoopte. Als jonge man met een relatie keek hij nadrukkelijk naar de toekomst en wilde hij een stabieler bestaan opbouwen.

Sollicitatie bij de politie voor Biondic

"Ik dacht aan de toekomst, aan het stichten van een gezin. Daarom heb ik gesolliciteerd om bij de politie te werken", vertelde hij aan de RTBF. Tot een job bij de politie kwam het uiteindelijk niet. Die carrière bleek niet te combineren met zijn voetbalambities. Kort daarna meldde Union zich, op een moment waarop Biondic niet langer rekende op een kans op het hoogste niveau.

"Mijn aanvraag werd afgewezen omdat het niet te combineren viel met voetbal. Niet veel later kwam het aanbod van Union. Ik dacht wel dat ik het niveau kon halen, maar ik geloofde echt niet meer dat het nog mogelijk was."

Zware start, snelle doorbraak

Bij Union kreeg de Duitser eerst een aangepast fysiek programma om de achterstand op zijn nieuwe ploegmaats weg te werken. Die eerste weken waren bijzonder stevig, maar ze bleken de ideale voorbereiding op zijn kans in het elftal.

"De eerste weken met de ploeg waren als militaire trainingen met de fysieke staf. Het plan was om me klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Enkele aanvallers raakten geblesseerd, waardoor ik mijn kans kreeg. Het was behoorlijk ongelooflijk."

Biondic greep die mogelijkheid met beide handen. Intussen heeft hij zijn plaats afgedwongen in de offensieve linie van Union Saint-Gilloise. De aanvaller blijft stappen zetten in een competitie die hij aan het begin van het jaar nog helemaal niet kende.

Aernout Van Lindt

Charleroi heeft zijn internationals terug in huis

Vier dagen voor de verplaatsing naar Standard heeft Sporting Charleroi woensdag opnieuw kunnen rekenen op zijn internationals. In een leeg Sclessin staat zondag de Waalse derby van de achtste speeldag in de Pro League op het programma.

Adama Bojang keerde alvast met een brede glimlach terug. De 22-jarige spits moest zich bij Charleroi dit seizoen voorlopig meestal tevredenstellen met invalbeurten. Enkel op Lommel, op de tweede speeldag, stond hij aan de aftrap. Bij Gambia kreeg hij wel speelminuten in de twee zeges in de kwalificaties voor de Africa Cup of Nations, tegen Somalië en in Ghana.

"Het was een uitstekende periode voor mij", vertelde Bojang in een video van de clubmedia. "Ik kon tijd doorbrengen met vrienden en familie. Ik ben blij dat ik weer aan het werk kan." Op de vraag of hij opnieuw in de mooiste stad van België was, kon de aanvaller alleen maar lachen.

Dembaga en Khalifi stonden tegenover elkaar

Ook Boubakar Dembaga keerde tevreden terug naar Marcinelle. De van AS Monaco gehuurde speler kwam al drie keer in actie in de D1 ACFF, maar wacht nog op zijn eerste minuten bij het eerste elftal. Bij de Malinese U23 mocht hij drie keer starten: twee keer tegen Indonesië en een keer tegen Marokko, het team van ploegmaat Yassine Khalifi.

"Het deed deugd om wat speeltijd te krijgen. We speelden een goede wedstrijd tegen Marokko en het werd 1-1. Het was leuk om tegen mijn maat Khalifi te spelen", glimlachte Dembaga. Khalifi, een vaste waarde op het Charleroi-middenveld, blikte eveneens positief terug: "Het was een goede match. We hebben familie en vrienden gezien. Ik ben blij, maar nu richt ik me weer volledig op de club."

Mohamed Koné bleef dan weer op de bank bij Ivoorkust. De Carolo-doelman zag zijn land winnen van Ghana en Somalië in de kwalificaties voor de Africa Cup of Nations, terwijl er in een oefenmatch tegen Kameroen verloren werd. "Twee overwinningen en één nederlaag, maar we onthouden vooral het positieve. In Ivoorkust was het geweldig. Nu weer aan de slag met de ploeg", aldus de doelman.

Keita beleeft bijzondere avond met Mali

Check Keita beleefde wellicht de meest memorabele interlandbreak. Hij speelde pas zijn tweede wedstrijd voor de Malinese nationale ploeg, maar werkte tegen het Marokko van Mohamed Ouahbi, Ali Maamar en Ismael Saibari meteen de volledige 90 minuten af.

"Voor Mali spelen is een enorme trots. De coach gaf me vertrouwen en de sfeer was ongelooflijk. Het was de eerste keer dat ik in een stadion met 70.000 toeschouwers speelde", vertelde Keita.

Voor de Zebra's is de focus nu volledig terug op de competitie. De Waalse derby tegen Standard is het blikvanger van het weekend, al zal die door het ontbreken van supporters een bijzondere sfeer krijgen.

"Een grote Waalse derby, jammer genoeg zonder fans", besloot Keita. Aiham Ousou kwam niet aan bod in de clubvideo, maar speelde wel twee keer 90 minuten in oefeninterlands: tegen Jordanië werd het 1-1, tegen Oezbekistan verloor hij met 4-1.

Nos internationaux sont de retour au charbon. 🤳 #RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ https://t.co/6oHQQAWC8k

— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) October 7, 2026
Aernout Van Lindt

Standard probeert het met Zeqiri bij de beloften

Op het wedstrijdblad voor SL16 FC - RAEC Mons, woensdagavond in Eerste Nationale, stond woensdagavond een opvallende naam. De Zwitserse spits Andi Zeqiri begon bij de beloften van Standard, terwijl de Fransman Antoine Mazure – aanvankelijk aangeduid als ervaren speler – niet in de selectie zat.

SL16 FC en RAEC Mons werkten woensdagavond een inhaalwedstrijd af in Eerste Nationale. Voor beide ploegen stond er behoorlijk wat op het spel. De beloften van Standard sprokkelden tot dusver slechts vier punten. Daarvan kwamen er drie via een forfaitzege tegen Olympic Charleroi. Alleen Flénu doet nog slechter in de competitie. Tegen Bergen werd het een spektakelduel.

Aernout Van Lindt

Japanse ref komt niet meer in actie in JPL

Yusuke Araki floot met Cercle Brugge-AA Gent, Union-Lommel en Kortrijk-Beveren drie wedstrijden in de Jupiler Pro League. Dat zullen wel zijn enige wedstrijden worden, want de Japanse ref is terug naar eigen land vertrokken.

La Dernière Heure weet dat hij in ons land neergestreken was in het kader van een uitwisseling met de Japanse voetbalbond en dat die uitwisseling voorbij is. Vorig jaar was Nathan Verboomen al een paar weken op uitwisseling in Japan. Tijdens zijn drie wedstrijden maakte de Japanse ref de nodige indruk in ons land. Of er in de toekomst nog dergelijke uitwisselingen zullen komen? Dat is nog niet geweten.

De interlandbreak is achter de rug en dus is het alle hens aan dek voor de verschillende ploegen in de Jupiler Pro League. Dit weekend staan er opnieuw een aantal pittige duels op het programma, zo ook op zaterdagavond.

Dan nemen Zulte Waregem en KAA Gent het tegen elkaar op. Beide ploegen staan te boek als seizoensrevelaties. De Buffalo's staan samen met Union SG op kop met 19 op 21, terwijl Essevee het ook niet slecht doet.

Zulte Waregem kijkt uit naar de wedstrijd tegen KAA Gent

Zij doen ook volop mee in de linkerkolom en hebben zo een goede start genomen als promovendus. En dus kijken ze bij Essevee dan ook reikhalzend uit naar wat er allemaal gaat komen in de wedstrijd tegen KAA Gent.

Ondertussen hebben ze via de sociale media ook al weten voor te beschouwen op dat duel. Dat doen ze zoals elke week met een interessant en leuk filmpje, inclusief ook wel wat verwijzingen naar de popcultuur en Het Eiland bijvoorbeeld.

Zulte Waregem en KAA Gent speelden al 47 keer tegen elkaar. Daarvan werden 15 wedstrijden gewonnen door de thuisploeg en 21 door de bezoekers. Elf keer werd er gelijkgespeeld tussen beide ploegen.

Zorgen Zulte Waregem en KAA Gent opnieuw voor spektakel aan de Gaverbeek?

Bovendien leverden de wedstrijden tussen beide ploegen wel wat spektakel op. Er werden al 149 doelpunten gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,17 wedstrijden per wedstrijd. Het is dan ook nog maar de vraag of er ook op speeldag 8 in de Jupiler Pro League voor het nodige spektakel zal gezorgd worden.

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