LIVE - Speeldag 8 JPL: Speler Union SG had zomaar ... politieagent kunnen zijn
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 8 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. Vlak na de interlandbreak kunnen we spreken van een belangrijk weekend, alweer.
Speler Union SG had zomaar ... politieagent kunnen zijn
Matteo Biondic had begin dit jaar wellicht niet durven dromen van zijn huidige traject. In januari ruilde de 23-jarige aanvaller het Duitse Eintracht Trier, actief in de vierde klasse, in voor Union Saint-Gilloise. Negen maanden later staat zijn teller in de Pro League op twee doelpunten en vier assists. Zijn sterke september leverde hem zelfs de trofee voor Speler van de Maand op.
Een opvallende ommekeer voor een speler die het profvoetbal eerder stilaan uit zijn hoofd zette. Voor zijn komst naar België zat Biondic in een moeilijke periode. Het voetbal bood hem niet de financiële zekerheid waarop hij hoopte. Als jonge man met een relatie keek hij nadrukkelijk naar de toekomst en wilde hij een stabieler bestaan opbouwen.
Sollicitatie bij de politie voor Biondic
"Ik dacht aan de toekomst, aan het stichten van een gezin. Daarom heb ik gesolliciteerd om bij de politie te werken", vertelde hij aan de RTBF. Tot een job bij de politie kwam het uiteindelijk niet. Die carrière bleek niet te combineren met zijn voetbalambities. Kort daarna meldde Union zich, op een moment waarop Biondic niet langer rekende op een kans op het hoogste niveau.
"Mijn aanvraag werd afgewezen omdat het niet te combineren viel met voetbal. Niet veel later kwam het aanbod van Union. Ik dacht wel dat ik het niveau kon halen, maar ik geloofde echt niet meer dat het nog mogelijk was."
Zware start, snelle doorbraak
Bij Union kreeg de Duitser eerst een aangepast fysiek programma om de achterstand op zijn nieuwe ploegmaats weg te werken. Die eerste weken waren bijzonder stevig, maar ze bleken de ideale voorbereiding op zijn kans in het elftal.
"De eerste weken met de ploeg waren als militaire trainingen met de fysieke staf. Het plan was om me klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Enkele aanvallers raakten geblesseerd, waardoor ik mijn kans kreeg. Het was behoorlijk ongelooflijk."
Biondic greep die mogelijkheid met beide handen. Intussen heeft hij zijn plaats afgedwongen in de offensieve linie van Union Saint-Gilloise. De aanvaller blijft stappen zetten in een competitie die hij aan het begin van het jaar nog helemaal niet kende.
Charleroi heeft zijn internationals terug in huis
Vier dagen voor de verplaatsing naar Standard heeft Sporting Charleroi woensdag opnieuw kunnen rekenen op zijn internationals. In een leeg Sclessin staat zondag de Waalse derby van de achtste speeldag in de Pro League op het programma.
Adama Bojang keerde alvast met een brede glimlach terug. De 22-jarige spits moest zich bij Charleroi dit seizoen voorlopig meestal tevredenstellen met invalbeurten. Enkel op Lommel, op de tweede speeldag, stond hij aan de aftrap. Bij Gambia kreeg hij wel speelminuten in de twee zeges in de kwalificaties voor de Africa Cup of Nations, tegen Somalië en in Ghana.
"Het was een uitstekende periode voor mij", vertelde Bojang in een video van de clubmedia. "Ik kon tijd doorbrengen met vrienden en familie. Ik ben blij dat ik weer aan het werk kan." Op de vraag of hij opnieuw in de mooiste stad van België was, kon de aanvaller alleen maar lachen.
Dembaga en Khalifi stonden tegenover elkaar
Ook Boubakar Dembaga keerde tevreden terug naar Marcinelle. De van AS Monaco gehuurde speler kwam al drie keer in actie in de D1 ACFF, maar wacht nog op zijn eerste minuten bij het eerste elftal. Bij de Malinese U23 mocht hij drie keer starten: twee keer tegen Indonesië en een keer tegen Marokko, het team van ploegmaat Yassine Khalifi.
"Het deed deugd om wat speeltijd te krijgen. We speelden een goede wedstrijd tegen Marokko en het werd 1-1. Het was leuk om tegen mijn maat Khalifi te spelen", glimlachte Dembaga. Khalifi, een vaste waarde op het Charleroi-middenveld, blikte eveneens positief terug: "Het was een goede match. We hebben familie en vrienden gezien. Ik ben blij, maar nu richt ik me weer volledig op de club."
Mohamed Koné bleef dan weer op de bank bij Ivoorkust. De Carolo-doelman zag zijn land winnen van Ghana en Somalië in de kwalificaties voor de Africa Cup of Nations, terwijl er in een oefenmatch tegen Kameroen verloren werd. "Twee overwinningen en één nederlaag, maar we onthouden vooral het positieve. In Ivoorkust was het geweldig. Nu weer aan de slag met de ploeg", aldus de doelman.
Keita beleeft bijzondere avond met Mali
Check Keita beleefde wellicht de meest memorabele interlandbreak. Hij speelde pas zijn tweede wedstrijd voor de Malinese nationale ploeg, maar werkte tegen het Marokko van Mohamed Ouahbi, Ali Maamar en Ismael Saibari meteen de volledige 90 minuten af.
"Voor Mali spelen is een enorme trots. De coach gaf me vertrouwen en de sfeer was ongelooflijk. Het was de eerste keer dat ik in een stadion met 70.000 toeschouwers speelde", vertelde Keita.
Voor de Zebra's is de focus nu volledig terug op de competitie. De Waalse derby tegen Standard is het blikvanger van het weekend, al zal die door het ontbreken van supporters een bijzondere sfeer krijgen.
"Een grote Waalse derby, jammer genoeg zonder fans", besloot Keita. Aiham Ousou kwam niet aan bod in de clubvideo, maar speelde wel twee keer 90 minuten in oefeninterlands: tegen Jordanië werd het 1-1, tegen Oezbekistan verloor hij met 4-1.
Nos internationaux sont de retour au charbon. 🤳 #RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ https://t.co/6oHQQAWC8k— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) October 7, 2026
Standard probeert het met Zeqiri bij de beloften
Op het wedstrijdblad voor SL16 FC - RAEC Mons, woensdagavond in Eerste Nationale, stond woensdagavond een opvallende naam. De Zwitserse spits Andi Zeqiri begon bij de beloften van Standard, terwijl de Fransman Antoine Mazure – aanvankelijk aangeduid als ervaren speler – niet in de selectie zat.
SL16 FC en RAEC Mons werkten woensdagavond een inhaalwedstrijd af in Eerste Nationale. Voor beide ploegen stond er behoorlijk wat op het spel. De beloften van Standard sprokkelden tot dusver slechts vier punten. Daarvan kwamen er drie via een forfaitzege tegen Olympic Charleroi. Alleen Flénu doet nog slechter in de competitie. Tegen Bergen werd het een spektakelduel.
Japanse ref komt niet meer in actie in JPL
Yusuke Araki floot met Cercle Brugge-AA Gent, Union-Lommel en Kortrijk-Beveren drie wedstrijden in de Jupiler Pro League. Dat zullen wel zijn enige wedstrijden worden, want de Japanse ref is terug naar eigen land vertrokken.
La Dernière Heure weet dat hij in ons land neergestreken was in het kader van een uitwisseling met de Japanse voetbalbond en dat die uitwisseling voorbij is. Vorig jaar was Nathan Verboomen al een paar weken op uitwisseling in Japan. Tijdens zijn drie wedstrijden maakte de Japanse ref de nodige indruk in ons land. Of er in de toekomst nog dergelijke uitwisselingen zullen komen? Dat is nog niet geweten.
De interlandbreak is achter de rug en dus is het alle hens aan dek voor de verschillende ploegen in de Jupiler Pro League. Dit weekend staan er opnieuw een aantal pittige duels op het programma, zo ook op zaterdagavond.
Dan nemen Zulte Waregem en KAA Gent het tegen elkaar op. Beide ploegen staan te boek als seizoensrevelaties. De Buffalo's staan samen met Union SG op kop met 19 op 21, terwijl Essevee het ook niet slecht doet.
Zulte Waregem kijkt uit naar de wedstrijd tegen KAA Gent
Zij doen ook volop mee in de linkerkolom en hebben zo een goede start genomen als promovendus. En dus kijken ze bij Essevee dan ook reikhalzend uit naar wat er allemaal gaat komen in de wedstrijd tegen KAA Gent.
Ondertussen hebben ze via de sociale media ook al weten voor te beschouwen op dat duel. Dat doen ze zoals elke week met een interessant en leuk filmpje, inclusief ook wel wat verwijzingen naar de popcultuur en Het Eiland bijvoorbeeld.
Zulte Waregem en KAA Gent speelden al 47 keer tegen elkaar. Daarvan werden 15 wedstrijden gewonnen door de thuisploeg en 21 door de bezoekers. Elf keer werd er gelijkgespeeld tussen beide ploegen.
Zorgen Zulte Waregem en KAA Gent opnieuw voor spektakel aan de Gaverbeek?
Bovendien leverden de wedstrijden tussen beide ploegen wel wat spektakel op. Er werden al 149 doelpunten gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,17 wedstrijden per wedstrijd. Het is dan ook nog maar de vraag of er ook op speeldag 8 in de Jupiler Pro League voor het nodige spektakel zal gezorgd worden.
Volg Zulte Waregem - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (10/10).
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief