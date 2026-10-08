Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

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Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

KRC Genk is volop werk aan het maken van de toekomst. En daarbij horen ook contracten voor jonge talenten, zoveel is duidelijk. Met Shakhmurat Dauletov hebben ze alvast een nieuwe parel weten vast te leggen. Hij tekende meteen een contract voor drie seizoenen en zal aansluiten bij Jong Genk. Zien we hem (snel) in de A-kern opduiken? (Lees meer)

Aernout Van Lindt

José Mourinho krijgt de spanningen niet uit de kleedkamer

De terugkeer van José Mourinho heeft de onrust binnen Real Madrid niet meteen weggenomen. Volgens Spaanse media blijven de verhoudingen tussen enkele spelers stroef, terwijl er een drukke oktobermaand wacht.

Journalist Antón Meana schetste in het radioprogramma El Larguero een weinig rooskleurig beeld van de interne situatie. "Het enige probleem is dat ik deze kleedkamer nog altijd even kil zie als vijf maanden geleden", verklaarde hij. Ook onder Xabi Alonso en Álvaro Arbeloa zouden de verhoudingen al gespannen zijn geweest. Volgens de Spaanse journalist liep een conflict tussen twee spelers zelfs uit op een handgemeen.

Mbappé ligt onder een vergrootglas

Kylian Mbappé moest de Franse nationale ploeg verlaten wegens een blessure, maar sloot woensdag alweer aan bij de groepstraining van Real Madrid. Mourinho kan de Franse vedette mogelijk meteen aan de aftrap brengen tegen Villarreal.

Toch zou Mbappé intern voor discussie zorgen. Sommige mensen binnen de club zouden vinden dat de Fransman nog onvoldoende vertrouwd is met de interne werking van Real Madrid en met de verwachtingen die aan zijn status verbonden zijn.

DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

Beerschot wil er dit seizoen staan in de Challenger Pro League en als het even kan promotie afdwingen naar de Jupiler Pro League. Daartoe gaat het dit seizoen ook nog rekenen op Marco Weymans. Die is al lang buiten strijd geweest, maar De Mannekes blijven in hem geloven en willen hem dan ook een kans aanbieden om zich in alle rust klaar te maken voor de toekomst. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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