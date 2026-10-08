Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is
Foto: © photonews
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Na de interlandbreak wacht Anderlecht een bijzonder veeleisende reeks. Paars-wit speelt vijf keer na elkaar op verplaatsing, verspreid over de competitie, de Europa League en de Croky Cup. De opdracht begint zaterdag tegen Cercle Brugge en kan mee bepalen hoeveel marge de Brusselaars de komende weken behouden.

De interlandbreak zit erop en dit weekend herneemt de Jupiler Pro League. Op speeldag acht begint stilaan een periode waarin de rangschikking meer vorm krijgt. Tegelijk neemt ook de fysieke belasting toe: de wedstrijden volgen elkaar snel op voor clubs die Europees actief zijn en nog op meerdere fronten meestrijden.

Dat geldt nadrukkelijk voor RSC Anderlecht. De ploeg van Vitor Bruno opende haar Europa League-campagne met een nederlaag tegen Lyon en stapt binnenkort ook in de Croky Cup. Daardoor wacht paars-wit in oktober een kalender die weinig ruimte laat voor herstel of rotatie.

Start van een uitzonderlijke uitreeks

De reeks begint zaterdag om 16 uur in het Jan Breydelstadion, waar Anderlecht Cercle Brugge partij geeft. Vervolgens trekt RSCA naar Dinamo Zagreb voor de Europa League. Op 18 oktober staat de bekerverplaatsing naar Beerschot op het programma, waarna nog een Europese trip naar Jagiellonia volgt. Op 25 oktober sluit Anderlecht die reeks af met een competitiematch op het veld van KAA Gent.

In totaal speelt Anderlecht dus vijf wedstrijden op rij buitenshuis. Die opvallende kalender is deels het gevolg van de competitiestart: in zeven speeldagen speelde paars-wit al vier keer in het Lotto Park, net als in de Europese opener tegen Lyon.

Ambities op drie fronten onder druk

De verplaatsingen naar Cercle, Zagreb, Beerschot, Jagiellonia en Gent vormen meer dan een logistieke uitdaging. Anderlecht moet onderweg resultaten halen in drie competities, met telkens een andere context en een beperkte tijd om te recupereren.

Na die vijf uitmatchen krijgt de ploeg wel opnieuw meer thuismatchen voorgeschoteld. Westerlo en Salzburg komen naar het Lotto Park, gevolgd door een verplaatsing naar Club Brugge en een duel met OH Leuven. Drie thuiswedstrijden in vier duels moeten de kalender weer in evenwicht brengen. Eerst wacht echter de zware oktoberreeks. Als Anderlecht daarin standhoudt, houdt het zijn ambities in de competitie, Europa League en beker volop levend.

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