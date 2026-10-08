Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

Luc Nilis heeft teruggeblikt op zijn laatste periode bij PSV en onthuld waarom hij uiteindelijk vertrok uit Eindhoven. De voormalige Rode Duivel voelde zich onder trainer Eric Gerets steeds minder gewaardeerd en kreeg bij het einde van zijn contract een voorstel dat voor hem niet aanvaardbaar was. Nilis weigerde om tweede viool te spelen.

Nilis kende bij PSV jarenlang een absolute topperiode. De Belg groeide in Eindhoven uit tot een publiekslieveling en vormde onder meer met Ronaldo een gevreesd aanvalsduo. In zijn laatste seizoen veranderde de situatie echter.

“Ik denk dat ik ieder jaar het maximale eruit heb kunnen halen”, vertelde Nilis in de Rood Wit Podcast. “Misschien het laatste jaar wat minder onder Eric Gerets, want dat klikte niet zo goed. Daar zat een kink in de kabel.”

De komst van Gerets veranderde de situatie

Volgens Nilis lag het probleem bij de verhouding met Gerets. De trainer had zelf als speler een enorme status opgebouwd bij PSV en zou moeite hebben gehad met de positie die Nilis binnen de club had verworven.

“Ik was zo groot geworden binnen PSV en hij kon daar niet mee omgaan”, stelt Nilis. “Hij had zoveel gewonnen en was een beetje ‘Mister PSV’ en nu was ik dat ineens.”

Nilis kreeg naar eigen zeggen op bepaalde momenten het gevoel dat Gerets hem bewust prikkelde. Bovendien belandde hij regelmatig op de bank, waarbij Arnold Bruggink zijn plaats innam.





Toch leek er aanvankelijk nog een toekomst voor Nilis in Eindhoven weggelegd. Tijdens de winterstop van zijn laatste contractjaar trok PSV op trainingskamp naar het buitenland. Voorzitter Harry van Raaij was erbij en de club deed Nilis een voorstel om nog twee jaar bij te tekenen.

Maar aan het voorstel zat voor Nilis een duidelijke voorwaarde vast.

“Ik ga niet wekelijks stand-in zijn”

PSV wilde hem behouden, maar de rol die hem werd aangeboden was niet die van vaste waarde. Nilis zou als stand-in voor Bruggink fungeren. Voor de ervaren aanvaller was dat geen optie.

“Toen hebben ze mij een nieuw contract voor twee seizoenen aangeboden, maar ik was dan stand-in voor Arnold Bruggink. Toen heb ik gezegd: ‘Dan geven wij elkaar nu de hand.’”

Nilis vond zichzelf op dat moment nog te goed en vooral te ambitieus om genoegen te nemen met een bijrol.

“Met alle respect naar Arnold toe, maar ik ga niet voor die jonge gast wekelijks stand-in zijn. Waar is mijn ambitie dan? Daar voelde ik mij nog te fit voor.”

Achteraf had Nilis liever gezien dat de club en Gerets open kaart hadden gespeeld. “Ik had liever gehad dat hij had gezegd: ‘Luc moet weg hier’, dat had ik meer geapprecieerd. Niet op deze manier. Hij wist namelijk dat ik niet akkoord zou gaan.”