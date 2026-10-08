"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"
Foto: © photonews
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Vitor Bruno zag zijn internationals tijdens de voorbije interlandbreak heel wat speelminuten maken. Toch rest de coach weinig tijd om zijn groep opnieuw op de Anderlecht-leest te schoeien voor de verplaatsing naar Cercle Brugge zaterdagavond. Mario Stroeykens en Adriano Bertaccini maakten intussen van de oefenwedstrijd tegen Reims gebruik om zich in de kijker te spelen.

Na drie weken interlandvoetbal hervat de Pro League dit weekend. Sporting Anderlecht trekt zaterdagavond, op de achtste speeldag, naar Cercle Brugge. Vitor Bruno sprak donderdag de pers toe, amper twee dagen voor die verplaatsing naar het Jan Breydelstadion.

De trainer van paars-wit gaf eerst een stand van zaken over de ziekenboeg en bevestigde daarbij enkele afwezigen. Ook de prestaties van zijn spelers bij hun nationale ploeg kwamen ter sprake.

Anderlecht-coach volgde zijn internationals van dichtbij

"Ik heb zoveel mogelijk wedstrijden bekeken. Niet allemaal, maar wel veel", vertelde Vitor Bruno volgens Het Nieuwsblad. "Ik was blij voor Cvetkovic, die scoorde voor Servië, en ook voor Sikan na zijn doelpunt voor Oekraïne."

Voor Bruno was het vooral positief dat zijn internationals ritme opdeden. Verschillende spelers kregen daarbij ook een andere rol dan ze doorgaans bij Anderlecht invullen.

Snelle omschakeling richting Cercle Brugge

"Het is goed dat Reabciuk drie volledige wedstrijden speelde voor Moldavië, dat Ambros zowel als nummer tien als op de flank werd ingezet bij Tsjechië, dat Asgaard inviel nadat Noorwegen na een rode kaart met tien viel en dat Maamar aan de aftrap stond", somde de Portugees op.

Anderlecht hield tijdens de interlandperiode ook contact met de afwezige spelers. "We hebben videomeetings met hen georganiseerd, zodat ze niet het gevoel kregen dat Anderlecht hen loslaat zodra ze bij de nationale ploeg zijn."

Een deel van de selectie keerde pas donderdag terug naar Neerpede. Daardoor moet Bruno snel schakelen. "Iedereen die op interland was, is fit, maar ze speelden in een andere context en kregen veel nieuwe informatie mee. We moeten hen snel opnieuw herinneren aan de basisprincipes, de eisen en de tactiek van Anderlecht."

Stroeykens en Bertaccini geven visitekaartje af

Voor spelers die niet werden opgeroepen en de voorbije weken weinig aan spelen toekwamen, bood de break een kans om zich te tonen. Adriano Bertaccini en Mario Stroeykens scoorden allebei in de 3-0-oefenzege tegen Stade de Reims.

Toch baseert Bruno zich niet alleen op die wedstrijd. "Ik heb die match niet nodig om mij een oordeel te vormen. Ik kijk naar wat ik elke dag op Neerpede zie", aldus de coach. Over Stroeykens was hij duidelijk: "Mario heeft zichzelf een missie opgelegd en doet daar enorme inspanningen voor: zich doorzetten." De middenvelder kwam dit seizoen nog geen minuut in actie in een officiële wedstrijd, maar blijft volgens zijn trainer hard werken.

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