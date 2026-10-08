Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben
Foto: © photonews
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De toekomst van Radja Nainggolan bij Patro Eisden was de voorbije weken plots een stuk onzekerder geworden. De voormalige Rode Duivel zat vorige week samen met de clubleiding en toenmalig trainer Stijn Stijnen. Hoe moet het nu verder na zijn disciplinaire schorsing? Daar is nog geen zekerheid over, temeer de T1 ondertussen geen T1 meer is.

Vorige week kondigde Stijn Stijnen zijn einde aan als T1 bij Patro Eisden Maasmechelen, zodat hij zich meer kan gaan focussen op zijn job als sportief directeur. En dus krijgt Radja Nainggolan ook een nieuwe coach boven zich.

De vorige had hem nog disciplinair geschorst, maar nu lijkt er dus een nieuwe kans te kunnen komen voor Nainggolan. Al is het nog maar de vraag wat de gewezen Rode Duivel gaat doen en hoe het nu met zijn toekomst gesteld is.

Wat met de toekomst van Radja Nainggolan?

Sowieso zou Nainggolan heel wat zaken in zijn leven anders aangepakt hebben, als hij daar nu de kans zou toe krijgen om het opnieuw te proberen. Inclusief misschien zelfs de keuze voor het land waarvoor hij zou willen uitkomen.

"Ik kon niet twijfelen over de nationale ploeg want ik kende het land niet. Op Linkeroever groeide ik op tussen Afrikanen en Maghrebijnen. De Indonesische cultuur was mij onbekend. Toen ik een jaar of 5 was, is mijn vader vertrokken. Ik zag hem nooit meer terug."

Had Nainggolan een carrière van vijftien jaar kunnen hebben in Indonesië?

"Tot 2013, toen ik daar uitgenodigd werd voor een goedbetaalde tour van twee weken. Ik heb de eilandjes wat bezocht, een training gegeven aan kinderen, een interviewke links en rechts. Dat was plezant, waardoor die levensstijl me wel begon te bevallen."

"Maar ik had al voor België gespeeld en de nationale ploeg daar stelde niets voor", aldus Nainggolan daarover nu in een gesprek met Het Belang van Limburg. "De fame daar, de hype, voor uw imago, dat kunt ge ook toekomstgericht gebruiken als ge stopt met sjotten. Destijds dacht ik daar niet aan, maar nu ik 38 jaar ben, zie ik dat wel anders. Zeker ook als ik kijk naar mijn internationale carrière hier en hoe die geëindigd is onder Martinez. Ik had een carrière van vijftien jaar als Indonesisch international kunnen hebben."

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