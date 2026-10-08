Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen
Foto: © photonews
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De tegenvallende seizoensstart van RAEC Mons heeft geleid tot een trainerswissel. George Boateng is niet langer de coach van de Dragons, zo maakte de club donderdag bekend. Frederik D'Hollander neemt voorlopig over in afwachting van een nieuwe hoofdtrainer.

RAEC Mons greep vorig seizoen naast promotie ten voordele van Excelsior Virton. De Dragons wilden dit jaar opnieuw meedoen voor de topplaatsen en alsnog de stap naar het profvoetbal zetten. Die ambitie botst voorlopig echter hard met de realiteit op het veld.

Mons won amper drie van zijn eerste zeven competitiewedstrijden. De ploeg staat in de middenmoot en kijkt nu al tegen een achterstand van zes punten op de leider aan. Woensdag kwam daar een derde nederlaag bij: in de inhaalwedstrijd van de zesde speeldag verloor RAEC Mons op het veld van SL16 FC.

Drie goals van Zeqiri en daarna ontslag voor Boateng

Andi Zeqiri maakte een hattrick voor de U23 van Standard en die nederlaag bleek meteen de laatste wedstrijd van George Boateng als hoofdcoach van Mons. Donderdag bevestigde de club zijn vertrek via een officieel communiqué.

"RAEC Mons kondigt het einde aan van de samenwerking met George Boateng, die zijn functie als hoofdtrainer van het eerste elftal neerlegt", klinkt het.

Frederik D'Hollander neemt tijdelijk over

De club wijst naar de sportieve resultaten als reden voor de beslissing. "Ondanks zijn dagelijkse inzet en engagement voldeden de resultaten niet aan de verwachtingen en ambities van de club. Met deze beslissing willen we de ploeg een nieuwe impuls geven en een trainer vinden die de hele club kan verenigen rond haar identiteit en ambities."

RAEC Mons gaat nu op zoek naar een opvolger voor Boateng. Frederik D'Hollander neemt intussen de trainingen van de A-kern voor zijn rekening als interimcoach. "RAEC Mons bedankt George Boateng voor zijn inzet en wenst hem het beste toe in het verdere verloop van zijn carrière", besluit de club. De Dragons trekken zondag naar Habay-la-Neuve.

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