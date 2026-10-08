Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

Transfermarkt heeft zijn nieuwe marktwaarden bekend gemaakt. En daar zijn toch alweer heel wat opvallende dingen uit te noteren. Nicolo Tresoldi zwaait de plak met een marktwaarde van liefst 35 miljoen euro. Maar er zijn natuurlijk nog een paar sterke stijgers.

Zoals elk jaar is er ook dit seizoen een grote update gekomen van de marktwaardes van de spelers in de Jupiler Pro League. En bij sommigen leverde dat toch wel een bijzonder grote update op, zo ook bij Nicolo Tresoldi.

Diens marktwaarde was 'amper' 25 miljoen euro. Deze zomer hebben ze een bod op hem geweigerd van zo'n 35 miljoen euro en dat is nu ook zijn nieuwe marktwaarde volgens Transfermarkt. Daarmee gaat hij tien miljoen euro vooruit.

Nicolo Tresoldi is nu liefst 35 miljoen euro waard volgens Transfermarkt

En de aanvaller is zo ook meteen de man die het meeste waard is in in de Jupiler Pro League. Hij gaat Joel Ordonez voorbij, die op 33 miljoen euro geparkeerd staat. Gezien zijn blessure op dit moment is dat niet echt onlogisch.

De top-3 wordt vervolledigd door nog een speler van Club Brugge, Joaquin Seys. Die is van 20 naar 27 miljoen euro gegaan als marktwaarde. Carlos Forbs is op nummer vier nog een speler van Club Brugge, daarna hebben we met Lucca Brughmans een eerste speler die niet van blauw-zwart is.

Lucca Brughmans maakt ferme sprong voorwaarts qua marktwaardes

De Genkse doelman - die ondertussen al verkocht is aan de Premier League - is nu 20 miljoen euro waard en dat is liefst vijf keer zoveel als de vier miljoen euro van voor de update. Club Brugge is wel de ongeziene hofleverancier met liefst zeven vertegenwoordigers in de top-11.





Jan Virgili deelt de zesde plaats met Arthur Vermeeren met een marktwaarde van vijftien miljoen euro. Voor de speler van Antwerp is dat slecht nieuws, want hij boert er liefst vijf miljoen euro op achteruit en gaat zo toch wat naar beneden in de ranking.

Met Sabbe op acht en Romeo Vermant op een gedeelde negende plaats staan er in totaal nog twee extra spelers van Club Brugge in de top-11. Kevin Mac Allister en Adem Zorgane maken de top-10 (of top-11) rond met een marktwaarde van twaalf miljoen euro.

Daarna hebben we nog Kevin Van de Perre met elf miljoen euro en vervolgens nog zeven spelers die tien miljoen euro waard zijn. Daarbij zien we twee spelers van Genk opduiken met Matte Smets en spits Durosinmi, maar ook Potts van Club Brugge is er bij.

Cvetkovic 'redt de meubelen' voor RSC Anderlecht

De lijst wordt volgemaakt door de verrassende Sverre Nypan van Lommel, die wel drie miljoen achteruit gaat, Zeneli van Union SG, doelman Epolo van Standard en met Cvetkovic toch ook nog een speler van RSC Anderlecht.

Marktwaardes alleen zeggen natuurlijk niet alles, vaak gaat het alleen maar over een indicatie over de waarde van een speler. Maar het maakt wel duidelijk dat ze bij Club Brugge op dit moment nog steeds goud in handen hebben. Onder meer KAA Gent en Charleroi zijn er ook op vooruit gegaan in de update, maar hebben nog geen speler in de rangen die tien miljoen euro of meer waard is.