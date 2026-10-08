Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

Anderlecht mag zich opmaken voor een heel pittige herstart. Paars-wit speelt vijf officiële wedstrijden op rij buitenshuis. Van Cercle over Dinamo Zagreb en Beerschot tot Jagiellonia Bialystok en AA Gent: Vitor Bruno krijgt meteen een serieuze test voor de kiezen.

De trainer besefte zelf al hoe bijzonder de situatie is. Anderlecht zal de komende weken moeten bewijzen dat het ook zonder de vertrouwde omgeving van het Lotto Park voldoende stabiliteit heeft.

Het verschil tussen thuis en op verplaatsing is opvallend

De cijfers maken duidelijk waarom Bruno voorzichtig is. Anderlecht pakte dit seizoen thuis 19 punten op 24, goed voor 79 procent van de beschikbare punten. Alleen Olympique Lyon slaagde erin om in het Lotto Park te winnen.

Op verplaatsing ligt dat rendement een stuk lager. Daar verzamelde paars-wit voorlopig negen punten op achttien, amper 50 procent. Bovendien scoorde Anderlecht in zes uitwedstrijden slechts vijf keer. De overwinningen op PAOK en KV Mechelen tonen dat het wel degelijk kan, maar de nederlagen bij Beveren en Union maken duidelijk dat de marge buitenshuis kleiner is.

Dat verschil zal nu meteen worden uitgedaagd. Cercle wordt gevolgd door een Europese trip naar Zagreb, een bekermatch op het Kiel tegen Beerschot en vervolgens nog de verre verplaatsing naar Bialystok. De Poolse trip is logistiek bovendien zwaar: vanuit Warschau wacht nog een busrit van ongeveer 2,5 uur.

Pas op 31 oktober weer in het Lotto Park

De reeks kan ook een voordeel hebben. Anderlecht krijgt in korte tijd verschillende soorten wedstrijden voorgeschoteld en kan aantonen dat het meer is dan een ploeg die vooral in eigen stadion rendeert.





Daarbij wordt het managen van de selectie cruciaal. Verschillende internationals kwamen pas terug na wedstrijden met hun nationale ploeg. Ali Maamar, Tawfik Bentayeb en Danylo Sikan maakten bijvoorbeeld interlandminuten. Vitor Bruno zal dus niet alleen zijn tactiek, maar ook de fysieke belasting nauwlettend moeten bewaken.

Voor de supporters betekent de kalender ondertussen 42 dagen zonder een officiële wedstrijd in het Lotto Park. De laatste competitiewedstrijd dateert van 19 september tegen Zulte Waregem, de volgende volgt pas op 31 oktober tegen Westerlo.

Voor Anderlecht is het vooral een kans om een duidelijke vraag te beantwoorden: kan deze ploeg ook buitenshuis dezelfde controle en intensiteit opbrengen als voor eigen publiek? De komende vijf wedstrijden zullen daar snel duidelijkheid over geven.