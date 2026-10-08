Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten
Foto: © photonews
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Noah Jauny krijgt bij Francs Borains voorlopig weinig speelminuten, maar maakte tijdens de interlandbreak wel indruk met Ierland U21. De doelman hielp zijn land aan drie zeges, waaronder een opvallende stunt tegen Engeland en Ethan Nwaneri.

Een interlandbreak kan voor spelers die bij hun club weinig aan bod komen een welgekomen uitweg zijn. Boubakar Dembaga vertelde het eerder al: ook zonder minuten in de Jupiler Pro League kan een selectie bij de nationale ploeg een voetballer opnieuw ritme en vertrouwen geven.

Dat geldt ook voor Noah Jauny. De 21-jarige doelman is bij Francs Borains voorlopig de reservekeeper, maar kreeg tijdens deze interlandperiode wel volop zijn kans bij Ierland U21. En die greep de in Dublin geboren goalie met beide handen.

Drie basisplaatsen en drie Ierse overwinningen

Jauny kwam afgelopen zomer over van Stade Brest en wacht nog op zijn eerste officiële minuten voor de ploeg uit de Challenger Pro League. Bij de Ierse beloften stond hij deze periode wel drie keer aan de aftrap.

De resultaten waren uitstekend. Ierland U21 won van Slowakije (0-2), Kazachstan (4-3) én Engeland (3-1), de regerende Europese kampioen. Die wedstrijden kaderden in de kwalificatiecampagne voor het EK U21.

Jauny wint duel met Nwaneri en Engeland

Vooral de zege tegen Engeland springt in het oog. Jauny stond daarin tegenover Ethan Nwaneri, de door Arsenal opgeleide aanvallende middenvelder die via Marseille bij Dortmund belandde. De Engelsman wordt geschat op zo'n 35 miljoen euro, maar kon niet verhinderen dat Ierland met duidelijke 3-1-cijfers won.

Een opvallend detail: de Engelse U21 wordt geleid door Lee Carsley. De bondscoach heeft zelf Ierse roots en was tijdens de Nations League 2024-2025 zes wedstrijden interim-bondscoach van de Engelse nationale ploeg, toen de Three Lions in Divisie B uitkwamen.

Ierland mag blijven dromen van EK-ticket

Dankzij de sterke reeks eindigt Ierland als tweede in de kwalificatiegroep, met 20 punten op 30. Engeland bleef drie punten buiten bereik, maar de Ieren zijn wel zeker van de barrages. Daar kunnen de Boys in Green alsnog een ticket voor het EK U21 van 2027 afdwingen.

Dat toernooi vindt van midden juni tot begin juli plaats in Servië en Albanië. België plaatste zich eerder al door gelijk te spelen in Denemarken. Voor Jauny kan de campagne een stevig duwtje in de rug zijn in zijn strijd om ook bij Francs Borains meer speelminuten af te dwingen.

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