Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"
Foto: © photonews
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Stijn Stijnen mag dan wel gestopt zijn als trainer van Patro Eisden, zijn trainersambities heeft hij nog niet opgeborgen. De voormalige doelman is sinds vorige week sportief directeur bij de Limburgse club, maar ziet zijn huidige functie niet als het einde van zijn trainerscarrière. Integendeel: Stijnen houdt de deur nadrukkelijk open.

“Ik heb nog vijftien jaar voor de boeg”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “In het voetbal kun je tot je 60ste werken. Het is dus niet zo dat mijn trainerscarrière nu volledig in de prullenmand ligt. Ik houd alles open.”

“Welke trainer in België droomt daar niet van?”

Een terugkeer naar Club Brugge behoort zelfs tot zijn dromen. Stijnen was er jarenlang doelman en aanvoerder, maar zijn vertrek bij blauw-zwart verliep destijds bijzonder pijnlijk. Toch heeft dat zijn liefde voor de club niet weggenomen.

“Dat is een droom, ja. Welke trainer in België droomt er níét van om daar te werken? Ik ben daar niet mee bezig, maar in het voetbal is niets onmogelijk.”

De vraag is natuurlijk of Stijnen ooit het imago van explosieve en uitgesproken trainer volledig van zich kan afschudden. Zelf beseft hij dat die perceptie bestaat. Hij maakt daarbij een opvallende vergelijking.

“Dat ik op dat vlak niet van een Vincent Kompany zal winnen, is duidelijk”, zegt hij met een glimlach. “Die heeft naast zijn uitzonderlijke talent en intelligentie ook nog eens een uitzonderlijke aaibaarheidsfactor. Voor hem gaat iedereen op zijn knieën, en terecht.”

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Toch heeft Stijnen naar eigen zeggen de voorbije jaren gemerkt dat het beeld over hem aan het veranderen is. Vooral zijn deelname aan de podcast Ongefilterd zou daar volgens hem een rol in spelen.

“Daar zien ze hoe ik in het dagelijkse leven ben. Ze zien dat ik niet alleen explosief kan zijn, maar ook relaxed, zoals thuis bij mijn dochters.”

Stijnen probeert zichzelf voortdurend bij te sturen

Stijnen beseft dat zijn temperament hem als trainer soms parten heeft gespeeld. Het Disciplinair Comité stelde hem vorig jaar zelfs een cursus agressiebeheersing voor. Volgens de voormalige Patro-coach was dat echter niet nodig, omdat hij al langer bewust met zichzelf aan de slag gaat.

“Ik volg maandelijks online cursussen. Over beheersing, ontwikkeling, meditatie… Er zijn weinig trainers die zichzelf zoveel in vraag stellen als ik. Elke dag denk ik na over wat ik beter kan doen.”

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