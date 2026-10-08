Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

Mark van Bommel is nog maar enkele maanden bondscoach, maar de Nederlander heeft intussen al een opvallend debat op gang gebracht aan beide kanten van de taalgrens. Terwijl er in Vlaanderen vooral wordt gewezen op de positieve spelontwikkeling, klinkt in Franstalig België veel meer scepsis. Vincent Mannaert weigert daar echter een communautaire kwestie van te maken.

De nieuwe CEO van de KBVB kent de gevoeligheid. Ook bij de aanstelling van Rudi Garcia was er een duidelijk verschil in perceptie tussen Vlaanderen en Wallonië. Nu Van Bommel geen Frans spreekt, is de taal opnieuw een belangrijk onderdeel geworden van de discussie.

Dat de kritiek in Wallonië stevig kan zijn, bleek de voorbije dagen nog maar eens. Stéphane Pauwels haalde bij LN24 hard uit naar zowel Van Bommel als de voetbalbond en stelde dat de keuze voor een Nederlandse bondscoach vooral een Vlaamse beslissing was. Mannaert wil die redenering niet volgen.

“Veel van de ophef is vooral een kwestie van perceptie”

Volgens de nieuwe CEO wordt er te veel gewicht gegeven aan de taal die een bondscoach spreekt. Dat Van Bommel geen Frans beheerst, mag volgens hem niet bepalen hoe zijn functioneren wordt beoordeeld.

“Eigenlijk zou taal geen rol mogen spelen, maar het is een gegeven. Het enige wat we kunnen doen, is resultaten behalen, werken op de lange termijn en zorgen dat de spelers mee zijn in het verhaal”, stelt Mannaert.

Daarmee legt hij de verantwoordelijkheid ook bij Van Bommel zelf en vooral bij de prestaties van de Rode Duivels. De eerste vier wedstrijden leverden twee overwinningen tegen Italië en Turkije op, maar ook twee nederlagen tegen Frankrijk.





“De nadruk is heel fel komen te liggen op het feit dat de huidige bondscoach geen Frans spreekt. Voorheen hadden we een Nederlands onkundige bondscoach, nu een Frans onkundige. In die zin is er niet veel veranderd en is veel van de ophef vooral een kwestie van perceptie.”

Mannaert ontkent ‘vervlaamsing’ van de bond

Ook de kritiek dat de KBVB steeds meer een Vlaamse aangelegenheid zou worden, wijst Mannaert van de hand. Volgens de nieuwe CEO weerspiegelt de samenstelling van de bond die vermeende verschuiving helemaal niet.

“Als ik objectief naar de feiten kijk binnen de bond, is er een mooi evenwicht. De voorzitter is Vlaams, de eerste vicevoorzitter is Waals, en in het directiecomité zitten drie Vlamingen en twee Walen. Ook op de werkvloer en in de omkadering is de balans goed.”

Mannaert beseft dat de perceptie niet zomaar verdwijnt. Zeker wanneer de bondscoach zelf de taal van een deel van het land niet spreekt, zal het onderwerp vermoedelijk nog geregeld terugkeren.

Maar de nieuwe CEO wil daar geen hoofddossier van maken. “Iedereen heeft recht op zijn mening, wij moeten ons focussen op onze taak.”