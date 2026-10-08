Vincent Kompany krijgt bijzondere onderscheiding in Beieren: “Hij is een voorbeeld voor onze samenleving”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Vincent Kompany krijgt bijzondere onderscheiding in Beieren: “Hij is een voorbeeld voor onze samenleving”
Foto: © photonews
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Vincent Kompany heeft in Beieren inmiddels meer opgebouwd dan alleen een sterke reputatie als trainer. De Belgische coach van Bayern München krijgt zaterdag een bijzondere persoonlijke onderscheiding van minister-president Markus Söder. Niet alleen zijn sportieve prestaties worden daarmee beloond, maar ook zijn duidelijke engagement tegen racisme.

De onderscheiding maakt deel uit van de Beierse Sportprijzen, die sinds 2002 worden uitgereikt aan mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de sport en haar maatschappelijke betekenis. De persoonlijke prijs van de minister-president is daarbij een van de opvallendste onderscheidingen.

Kompany krijgt ze volgens Söder niet alleen vanwege zijn prestaties bij Bayern. “Vincent Kompany is een uitzonderlijke trainer met een duidelijke voetbalfilosofie, sterk leiderschap en uitstraling, zowel op als naast het veld.”

Van ‘FC Hollywood’ naar ‘FC Feelgood’

Sportief heeft Kompany uiteraard voldoende argumenten verzameld. De voormalige Rode Duivel leidde Bayern vorig seizoen naar de landstitel en zag zijn ploeg bovendien een indrukwekkend doelpuntenrecord neerzetten met 122 goals in de competitie.

Söder ziet echter vooral een verandering in uitstraling. Bayern stond jarenlang bekend als ‘FC Hollywood’, maar volgens de Beierse minister-president heeft Kompany daar iets anders van gemaakt. “Het vroegere FC Hollywood is een succesvol FC Feelgood geworden.”

Daarmee verwijst hij naar de manier waarop Kompany volgens hem individuele kwaliteiten heeft samengebracht in een herkenbaar geheel. Bayern speelt onder de Belg aanvallend voetbal en combineert dat met een duidelijke identiteit. Maar er is nog een andere reden waarom Kompany deze persoonlijke erkenning krijgt.

Zijn strijd tegen racisme weegt zwaar door

Söder benadrukt expliciet Kompany’s maatschappelijke engagement. De Belg heeft zich de voorbije jaren meermaals uitgesproken tegen racisme en discriminatie en gebruikt zijn publieke positie om daar duidelijk stelling tegen te nemen.

“Hij heeft altijd duidelijk gemaakt dat racisme nooit een plaats mag hebben in de sport of onze samenleving”, aldus Söder. “Zijn ondubbelzinnige pleidooi voor menselijke waardigheid heeft veel mensen geraakt, tot ver buiten de sportwereld.”

Kompany liet zich eerder dit jaar bijvoorbeeld horen nadat Vinicius Junior tijdens een Champions League-wedstrijd racistisch werd bejegend. De Bayern-coach nam het toen nadrukkelijk op voor de Braziliaan.

Precies die combinatie maakt volgens Söder van Kompany meer dan een succesvolle voetbaltrainer. “Vincent Kompany is dus niet alleen een grote figuur in de sport, maar ook een voorbeeld voor onze samenleving.”

Met de onderscheiding treedt de Belg bovendien toe tot een bijzonder rijtje. Onder anderen Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Thomas Müller en Sepp Maier ontvingen in het verleden al erkenning binnen de Beierse sportprijzen.

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