'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

Bayern München is altijd op zoek naar nieuwe mogelijke aanwinsten. Daarbij komen ze ook al eens in Belgisch vaarwater terecht. Zo zouden ze Johannes Schenk in huis willen halen. Die heeft een verleden bij Bayern München, maar maakt dit seizoen het mooie weer bij Beveren.

Bayern houdt zijn voormalige doelman Johannes Schenk (23) nauwlettend in de gaten in de zoektocht naar een nieuwe keeper. Schenk speelt momenteel op huurbasis voor de Belgische tweedeklasser SK Beveren – nadat zijn eigen club Preußen Münster naar de derde divisie degradeerde – en levert daar sterke prestaties. Dat is alvast wat TZ München laat weten.

Over zijn toekomst zei Schenk zelf tegen het medium het volgende: "Voor mij draait het erom dit seizoen het maximale uit mezelf te halen, me elke dag te ontwikkelen en het team zo goed mogelijk te helpen. De rest volgt vanzelf. Ik ben erg ambitieus en wil altijd de volgende stap in mijn carrière zetten en op het hoogst mogelijke niveau spelen."

Trekt Johannes Schenk opnieuw naar Duitsland na een jaartje bij Beveren?

Schenk heeft in het verleden al een paar jaar gespeeld voor Bayern München. Bij de jeugd speelde hij achtereenvolgens voor 1.FC Schweinfurt, 1.FC Nürnberg en FC Bayern München. Daar was hij van 2017 tot 2022 jeugdspeler en kreeg hij ook zijn kansen bij de A-kern.

Na een uitleenbeurt aan Preußen Münster nam dat team hem definitief over. Dit seizoen is hij op huurbasis bij Beveren actief, maar volgend seizoen zou een terugkeer naar Duitsland in de lijn der verwachtingen kunnen liggen. Aan Beveren om hem misschien toch te houden en kansen te blijven geven op het hoogste niveau.

Waar ligt het plafond van doelman Johannes Schenk?

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De speler is volop bezig met werken aan zijn toekomst en lijkt dan ook te willen doorbreken op dat hoogste niveau. Dit seizoen was hij al van grote waarde voor Beveren, dat vooral in eigen huis al een aantal interessante en goede resultaten heeft weten neer te zetten.