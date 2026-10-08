Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

Mark van Bommel krijgt na zijn eerste interlandperiode een duidelijke steunbetuiging vanuit de Belgische voetbalbond. Vincent Mannaert, die de Nederlander zelf aanstelde als bondscoach, is tevreden over wat hij tot dusver ziet bij de Rode Duivels. Ondanks de twee nederlagen tegen Frankrijk spreekt de nieuwe CEO van een positieve start.

“Ik zie dat vanuit drie facetten”, legt Mannaert uit bij Sporza. “Je hebt ten eerste de dynamiek binnen de staf en de spelersgroep, daar zijn alleen positieve echo's.”

“Enthousiasme over het niveau van het geleverde spel”

Volgens Mannaert is er sinds de komst van Van Bommel opnieuw een goede dynamiek ontstaan rond de nationale ploeg. Daarnaast ziet hij ook op het veld duidelijke vooruitgang. “Ten tweede is er het enthousiasme over het niveau van het geleverde spel.”

Van Bommel probeert België herkenbaarder te laten voetballen, met meer initiatief en intensiteit. Dat zorgt volgens Mannaert voor een positieve reactie binnen de spelersgroep en rond de nationale ploeg.

Ook de resultaten vormen volgens hem een positief onderdeel van de eerste evaluatie. België won van Italië en Turkije, maar verloor twee keer van Frankrijk. “Ten derde zijn ook de resultaten positief, al hadden we natuurlijk allemaal graag een puntje gehad tegen de Fransen.”

“We kunnen pas in november echt evalueren”

De twee nederlagen tegen Frankrijk maken volgens Mannaert wel duidelijk dat het proces nog niet af is. België gaf in beide wedstrijden lange tijd goed partij, maar kon dat niveau niet negentig minuten vasthouden.





Daarom wil de nieuwe CEO nog geen definitieve conclusies trekken over de bondscoach. “We kunnen de Nations League-campagne pas echt evalueren na afloop van het luik in november.”

De komende wedstrijden tegen Turkije en Italië worden daardoor belangrijk. Ze moeten duidelijk maken of de positieve signalen uit de eerste vier wedstrijden structureel zijn.

Voorlopig krijgt Van Bommel dus het vertrouwen van Mannaert. De dynamiek binnen de groep zit volgens hem goed, het voetbal zorgt voor enthousiasme en ook de resultaten geven voldoende reden tot tevredenheid. Alleen tegen Frankrijk ontbrak voorlopig nog dat extra resultaat.