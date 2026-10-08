Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4389

Vitor Bruno gaf twee dagen voor de verplaatsing naar Cercle Brugge een update over de ziekenboeg van RSC Anderlecht. Giulian Biancone, Killian Sardella en Ilay Camara zijn niet inzetbaar. Achter de namen van Andrew Omobamidele en Ali Maamar staat nog een vraagteken, terwijl Lucas Hey wel gewoon beschikbaar is voor de wedstrijd van speeldag acht in de Jupiler Pro League.

Na twintig dagen zonder clubvoetbal verscheen Vitor Bruno donderdag voor de pers. De coach van RSC Anderlecht blikte vooruit op de verplaatsing naar Cercle Brugge van zaterdag, op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League. Eerst gaf de Portugees een stand van zaken over zijn selectie.

Giulian Biancone werkt hard aan zijn terugkeer na een spierblessure, maar de partij tegen Cercle komt nog te vroeg. "Hij doet er alles aan om terug te keren, maar hij zal niet klaar zijn tegen Cercle. Hij is een monster", vertelde Vitor Bruno, geciteerd door onze Nederlandstalige collega's van Het Nieuwsblad.

Biancone, Sardella en Camara niet mee naar Brugge

Ook Killian Sardella en Ilay Camara ontbreken in de selectie. Over Camara, die eerder voor RWDM en Standard uitkwam, benadrukte Bruno dat Anderlecht geen risico wil nemen. "Met een explosieve speler als hij moet je absoluut voorzichtig zijn."

Ali Maamar keerde met wat pijnklachten terug van de interlandperiode en blijft onzeker. Andrew Omobamidele vecht dan weer tegen de klok om fit te raken. "Als hij niet herstelt, zullen we een oplossing moeten vinden. Lucas Hey? Hij is volledig beschikbaar", aldus de Anderlecht-trainer.

Bruno waarschuwt voor Cercle Brugge

Een tiental internationals sloten pas recent opnieuw aan bij de groep, waardoor Bruno weinig tijd had om de trip naar het Jan Breydelstadion voor te bereiden. De coach verwacht dan ook geen eenvoudige namiddag in Brugge.

"Het wordt een moeilijke wedstrijd. Cercle heeft nog niet gewonnen, maar het is een ploeg met duidelijke en sterke principes", stelde Bruno. "Tegen Club Brugge creëerden ze drie of vier grote kansen die ook binnen hadden kunnen vallen."

Vrije week blijft gevoelig thema

Tijdens zijn persconferentie kwam Bruno ook terug op de kritiek rond de vrije week die hij zijn spelers aan het begin van de interlandbreak gaf. Die beslissing lokte heel wat reacties uit, maar de Portugees blijft achter zijn keuze staan.

"Ik vind dat mijn spelers die verdienden. Ze hebben die week ook niet gewoon niets liggen doen", klonk het. Even later verwees hij naar wat er kan volgen bij puntenverlies tegen Cercle: "Als we niet winnen, zal die vrije week die ik heb gegeven opnieuw ter sprake komen en zullen we weer kritiek krijgen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

13:30
Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

14:30
Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

12:30
1
Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

14:00
1
Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

14:15
LIVE - Speeldag 8 JPL: Speler Union SG had zomaar ... politieagent kunnen zijn

LIVE - Speeldag 8 JPL: Speler Union SG had zomaar ... politieagent kunnen zijn

13:15
DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

13:00
Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

08:00
1
Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

12:45
Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

12:00
1
De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

11:30
2
Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

11:45
Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

10:30
1
Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

11:00
1
DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

10:45
Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

10:00
2
Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

09:30
Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn

09:02
1
Vincent Kompany krijgt bijzondere onderscheiding in Beieren: “Hij is een voorbeeld voor onze samenleving”

Vincent Kompany krijgt bijzondere onderscheiding in Beieren: “Hij is een voorbeeld voor onze samenleving”

07:20
Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

Ex-trainer van Antwerp ziet ondanks dramatische reeks vooral één probleem voor Compper

08:30
3
Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

07:00
LIVE - Interlandbreak: Wie wint de Afrika Cup? TAS gaat uitspraak doen

LIVE - Interlandbreak: Wie wint de Afrika Cup? TAS gaat uitspraak doen

06:30
1
Absoluut drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Absoluut drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

22:00
Ondanks 'chauffage-gate': Rik De Mil stuurde Stijn Stijnen een bericht na afscheid als T1

Ondanks 'chauffage-gate': Rik De Mil stuurde Stijn Stijnen een bericht na afscheid als T1

23:00
1
'Bibberen voor Tzolis: grote concurrent met Brugs verleden op komst'

'Bibberen voor Tzolis: grote concurrent met Brugs verleden op komst'

22:30
2
"De dokters zeiden dat er geen hoop meer was": ex-speler Standard en Antwerp keek dood in de ogen

"De dokters zeiden dat er geen hoop meer was": ex-speler Standard en Antwerp keek dood in de ogen

21:00
Rode Duivels weten wat te doen: alle scenario's in de Nations League op een rijtje

Rode Duivels weten wat te doen: alle scenario's in de Nations League op een rijtje

21:30
Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken"

Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken"

20:30
5
Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? Analyse

Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen?

19:30
19
Live. Transfernieuws 7/10: David Silva keert terug in competitie

Live. Transfernieuws 7/10: David Silva keert terug in competitie

20:00
'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

18:30
9
'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

17:30
Oostkamp blijft gefrustreerd achter na verlies tegen Aalst Lede, maar ziet ook positieve zaken

Oostkamp blijft gefrustreerd achter na verlies tegen Aalst Lede, maar ziet ook positieve zaken

18:00
Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

07/10
2
Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal Analyse

Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal

17:00
3
België weet waar het staat op FIFA-ranking

België weet waar het staat op FIFA-ranking

16:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10 luc01 luc01 over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk De nonkel De nonkel over Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken" Clubforever Clubforever over Ex-trainer van Club Brugge maakt op 71-jarige leeftijd opvallende comeback langs de lijn H.J. H.J. over Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV .. .. over Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België Mike59 Mike59 over Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen King of Highbury King of Highbury over 'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling' Supremepony Supremepony over Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved