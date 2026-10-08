Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

Vitor Bruno gaf twee dagen voor de verplaatsing naar Cercle Brugge een update over de ziekenboeg van RSC Anderlecht. Giulian Biancone, Killian Sardella en Ilay Camara zijn niet inzetbaar. Achter de namen van Andrew Omobamidele en Ali Maamar staat nog een vraagteken, terwijl Lucas Hey wel gewoon beschikbaar is voor de wedstrijd van speeldag acht in de Jupiler Pro League.

Na twintig dagen zonder clubvoetbal verscheen Vitor Bruno donderdag voor de pers. De coach van RSC Anderlecht blikte vooruit op de verplaatsing naar Cercle Brugge van zaterdag, op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League. Eerst gaf de Portugees een stand van zaken over zijn selectie.

Giulian Biancone werkt hard aan zijn terugkeer na een spierblessure, maar de partij tegen Cercle komt nog te vroeg. "Hij doet er alles aan om terug te keren, maar hij zal niet klaar zijn tegen Cercle. Hij is een monster", vertelde Vitor Bruno, geciteerd door onze Nederlandstalige collega's van Het Nieuwsblad.

Biancone, Sardella en Camara niet mee naar Brugge

Ook Killian Sardella en Ilay Camara ontbreken in de selectie. Over Camara, die eerder voor RWDM en Standard uitkwam, benadrukte Bruno dat Anderlecht geen risico wil nemen. "Met een explosieve speler als hij moet je absoluut voorzichtig zijn."

Ali Maamar keerde met wat pijnklachten terug van de interlandperiode en blijft onzeker. Andrew Omobamidele vecht dan weer tegen de klok om fit te raken. "Als hij niet herstelt, zullen we een oplossing moeten vinden. Lucas Hey? Hij is volledig beschikbaar", aldus de Anderlecht-trainer.

Bruno waarschuwt voor Cercle Brugge

Een tiental internationals sloten pas recent opnieuw aan bij de groep, waardoor Bruno weinig tijd had om de trip naar het Jan Breydelstadion voor te bereiden. De coach verwacht dan ook geen eenvoudige namiddag in Brugge.





"Het wordt een moeilijke wedstrijd. Cercle heeft nog niet gewonnen, maar het is een ploeg met duidelijke en sterke principes", stelde Bruno. "Tegen Club Brugge creëerden ze drie of vier grote kansen die ook binnen hadden kunnen vallen."

Vrije week blijft gevoelig thema

Tijdens zijn persconferentie kwam Bruno ook terug op de kritiek rond de vrije week die hij zijn spelers aan het begin van de interlandbreak gaf. Die beslissing lokte heel wat reacties uit, maar de Portugees blijft achter zijn keuze staan.

"Ik vind dat mijn spelers die verdienden. Ze hebben die week ook niet gewoon niets liggen doen", klonk het. Even later verwees hij naar wat er kan volgen bij puntenverlies tegen Cercle: "Als we niet winnen, zal die vrije week die ik heb gegeven opnieuw ter sprake komen en zullen we weer kritiek krijgen."