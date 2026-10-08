Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Wat moeten we onthouden van de interlandbreak van Lukaku? "Dat moet nu gebeuren"
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku was tegen Frankrijk kapitein van de Rode Duivels. Hij speelde uiteindelijk zeventig minuten en liet daarin opnieuw bemoedigende signalen zien. Is Big Rom eindelijk terug van weggeweest? En wat gaat zijn coach bij Fenerbahçe de komende weken met hem doen? Iedereen lijkt een mening te hebben over de zaak.

Romelu Lukaku mocht tegen Frankrijk nog eens in de basis beginnen bij de Rode Duivels. Op die manier verzamelde hij in deze interlandbreak net iets meer dan honderd speelminuten. Tegen Italië kreeg hij zeven minuten, tegen Turkije een halfuur waarin hij scoorde.

En tegen de Fransen mocht hij zeventig minuten hard werken, waarin hij het - zeker in de eerste helft - zeker niet slecht deed. "Hij heeft hard gewerkt en was nuttig voor de ploeg. Na zo lang niet gepresteerd te hebben als titularis is dat goed", aldus Marc Degryse bij VTM.

Welke stappen zet Big Rom de komende weken bij Fenerbahçe?

"Hij kreeg een kans in het begin, hij was sterk genoeg om te wegen op de verdediging en er moesten vaak fouten op hem gemaakt worden. Het is hopen dat hij bij Fenerbahçe nu meer speelminuten kan maken en meer aan wedstrijden mag beginnen. Na zeventig minuten was het misschien wel op."

Frank Boeckx pikte in: "Hij moet gewoon meer gaan spelen bij Fenerbahçe inderdaad. Maar goed: de minuten die hij kan meepikken bij de Rode Duivels zijn een mooie bonus. Tegen een topland bovendien, dat kan hem alleen maar dichter bij een basisplaats brengen bij zijn club."

Romelu Lukaku nu eindelijk op de terugweg dankzij Rode Duivels?

"Hij heeft zich laten zien. Het hoge druk zetten hebben we van hem nog niet gezien. Met De Ketelaere heb je misschien een fittere speler om tegen een iets mindere tegenstander te spelen." Een gevoel dat ook leefde bij Timmy Simons, ook al scoorde Lukaku ook punten.

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"Hij staat veel verder dan velen dachten, denk ik. Overleven tegen zo'n sterk Frankrijk: dat is sterk. Hij heeft de fysieke kwaliteiten zeker nog." Het is op z'n minst optimistisch naar wat er dit seizoen nog allemaal kan komen na meer dan een jaar geen basisspeler te zijn.

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