Anderlecht-dokter maakte einde aan carrière van clubicoon, die straffe onthulling doet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht-dokter maakte einde aan carrière van clubicoon, die straffe onthulling doet
Foto: © photonews
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Cheikhou Kouyaté heeft een opvallende en bijzonder persoonlijke onthulling gedaan over het einde van zijn voetbalcarrière. De voormalige speler van Anderlecht leefde naar eigen zeggen zijn hele carrière met een aangeboren hartprobleem. Een geplande terugkeer naar paars-wit leidde afgelopen zomer uiteindelijk tot de beslissing om definitief te stoppen.

De inmiddels 36-jarige Senegalees vertelde zijn verhaal bij Walf TV. Kouyaté wist al lange tijd dat er iets niet in orde was met zijn hart, maar bleef toch jarenlang op het hoogste niveau voetballen. Tijdens zijn periode in Engeland werd zijn toestand nauwgezet opgevolgd.

"Ik ben met dit hartprobleem geboren", vertelde Kouyaté. Bij West Ham, Crystal Palace en Nottingham Forest onderging hij om de zes maanden medische onderzoeken. Telkens dook het probleem opnieuw op. Toch wilde hij absoluut blijven voetballen. Volgens Kouyaté ondertekende hij zelfs documenten waarmee hij zelf de verantwoordelijkheid nam als er iets zou gebeuren.

Zelfs familie wist van niets

Opvallend is dat de voormalige speler van Anderlecht zijn toestand voor heel wat mensen verborgen hield. Zelfs zijn familie en de medische staf van de Senegalese nationale ploeg waren volgens hem niet volledig op de hoogte.

Kouyaté wilde vooral vermijden dat iemand hem vroegtijdig zou verplichten te stoppen. Tijdens wedstrijden kon hij wel degelijk hinder ondervinden, vooral bij hitte of op grote hoogte. Toch bleef hij doorgaan.

Afgelopen zomer kwam daar verandering in. Anderlecht nam contact op met zijn voormalige speler en stelde een bijzonder project voor. Kouyaté kon opnieuw voor paars-wit voetballen en tegelijk beginnen aan zijn opleiding als trainer. Een terugkeer naar Brussel leek zo een mooi slotstuk van zijn carrière te worden.

Medische keuring verandert alles

Tijdens de medische testen bij Anderlecht werd zijn hartprobleem opnieuw vastgesteld. Ditmaal besloot Kouyaté het advies van de arts niet naast zich neer te leggen.

"De dokter vroeg me om te stoppen met voetballen", aldus Kouyaté. Na overleg met zijn entourage besloot hij dat advies te volgen en zijn carrière op 36-jarige leeftijd te beëindigen.

Zo kreeg een mogelijke terugkeer naar Anderlecht een totaal andere betekenis. Kouyaté speelde eerder vijf seizoenen voor paars-wit, verzamelde bijna 300 wedstrijden in de Premier League en kwam 92 keer uit voor Senegal. Zijn laatste medische keuring in Brussel bleek uiteindelijk ook zijn laatste als profvoetballer.

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