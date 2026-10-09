Bankzitter Tienen stelt fans gerust: "Ik ben en blijf een echt competitiebeest"

KVK Tienen moet voorlopig tevreden zijn met de negende plaats in Eerste Nationale VV. De Suikerjongens staan op amper drie punten van de derde plaats, waardoor het snel kan gaan. Een zege tegen Belisia Bilzen zou een sprongetje in het klassement kunnen betekenen. Dat beseft ook Tienen-speler Ayoub El Harrak, die als invaller steeds voorop probeert te gaan in de strijd.

Tienen telt na zes speeldagen acht punten. Op speeldag 6 speelde het 0-0 gelijk op het veld van Merelbeke. Een toch wel zuur resultaat, vindt Ayoub El Harrak bij Het Laatste Nieuws.

El Harrak probeert altijd voorop te gaan in de strijd

De 27-jarige middenvelder vond zijn team dominant voor de rust. El Harrak probeerde na zijn invalbeurt het verschil te maken, maar hij kon geen groot doelgevaar of doelpunten forceren. "Spijtig wel, want ik ben en blijf een echt competitiebeest dat altijd voor het hoogst mogelijke gaat", zegt hij.

Daarbij maakt het El Harrak niet uit of hij in de basis staat of niet. Hij kan het, ondanks zijn invallersstatuut, uitstekend vinden met zijn ploegmaats en de staf en hoopt alleen maar op het beste voor KVK Tienen. Hij wil ook als invaller nauw betrokken zijn.

"Ik probeer alleszins voorop te gaan in de strijd en me zoals steeds als één van de leiders te gedragen", legt El Harrak uit. Het aantal speelminuten dat hij krijgt, mag daarbij geen invloed hebben. Hij is ondertussen helemaal fit na een blessure, maar het is de trainer die beslist of hij in de basis start of niet.

De duels met Bilzen worden met rood aangekruist

Next up: Belisia Bilzen. Dat is de tiende in de stand. "Bilzen beschouw ik toch altijd als een soort van derby die voor aanvang van het seizoen met rood wordt aangekruist", blikt El Harrak vooruit.





Hij vindt het een voetballende ploeg die vaak voor intense, maar leuke confrontaties zorgt. "Ik kijk ernaar uit, in de hoop dat we onze ongeslagen reeks netjes kunnen voortzetten."