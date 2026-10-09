Bayern München heeft ex-Westerlo-sensatie opnieuw op het lijstje, maar botst op één probleem

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Luka Vušković blijft grote indruk maken in het Europese voetbal. De voormalige verdediger van KVC Westerlo maakte afgelopen zomer voor tientallen miljoenen euro's de overstap naar Brighton, maar staat alweer op de radar van een Europese topclub. Bayern München volgt zijn ontwikkeling nauwlettend.

De negentienjarige Kroaat speelde tijdens het seizoen 2024/25 op huurbasis voor Westerlo. Daar groeide hij uit tot een van de revelaties van de Jupiler Pro League. In 36 competitiewedstrijden scoorde de centrale verdediger maar liefst zeven keer.

Na zijn Belgische avontuur trok Vušković naar Hamburger SV, waar hij eveneens indruk maakte. Zijn prestaties leverden hem afgelopen zomer een transfer van Tottenham naar Brighton op, dat naar verluidt ongeveer 54 miljoen euro betaalde.

Bayern München blijft Vušković volgen

Volgens de Duitse transferjournalist Christian Falk van CF Bayern Insider staat de voormalige Westerlo-speler nog altijd op het verlanglijstje van Bayern München.

De Duitse recordkampioen kreeg eerder al de mogelijkheid om Vušković binnen te halen. De Kroaat werd aangeboden, maar Bayern beschikte destijds niet over voldoende financiële middelen en ruimte in de spelerskern.

Die beslissing zou de club nu wel eens kunnen achtervolgen. Vušković blijft zich ontwikkelen en heeft ondertussen bewezen dat hij ook in de Bundesliga uitstekend kan presteren.





Kompany moet eerst afscheid nemen van verdediger

Een overstap naar Bayern ligt voorlopig echter bijzonder moeilijk. Volgens Falk moet de club eerst een centrale verdediger verkopen voordat een nieuwe transfer mogelijk wordt.

Daarbij worden Min-jae Kim en Hiroki Ito genoemd als mogelijke vertrekkers. Hun vertrek zou zowel financiële middelen als ruimte in de selectie vrijmaken.

Ook Vušković zelf zou volgens Falk interesse hebben om ooit voor Bayern München te spelen. Van concrete onderhandelingen of een officieel bod is momenteel echter geen sprake.

Voorlopig ligt de Kroaat nog tot 2031 onder contract bij Brighton. Daar kan hij zich verder ontwikkelen, terwijl Bayern zijn prestaties blijft volgen. Voor Westerlo is het alvast bijzonder dat een voormalige huurling amper anderhalf jaar na zijn vertrek nadrukkelijk in verband wordt gebracht met de ploeg van Vincent Kompany.