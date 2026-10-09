Belgisch 18-jarig toptalent krijgt gigantische transferwaarde van 53 miljoen euro opgekleefd

Een Belgisch toptalent heeft een bijzonder opvallende plaats veroverd in een nieuwe studie van het CIES Football Observatory. Jorthy Mokio wordt door het Zwitserse onderzoekscentrum geschat op een transferwaarde van 52,9 miljoen euro. Daarmee staat de 18-jarige middenvelder van Ajax op de tweede plaats van de meest waardevolle U20-spelers die buiten de vijf grootste Europese competities actief zijn.

Alleen Oskar Pietuszewski doet volgens het CIES nog beter. De 18-jarige Pool van FC Porto wordt op 56,3 miljoen euro geschat. Mateus Mané van Wolverhampton vervolledigt de top drie met een waarde van 46,1 miljoen euro.

Opvallend is dat het niet om spelers uit de Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga of Ligue 1 gaat. Het CIES filterde die vijf competities volledig uit de ranking, waardoor talenten uit onder meer Nederland, Portugal, België en Zuid-Amerika met elkaar worden vergeleken.

Mokio maakt enorme sprong in waardering

Voor Mokio is de waardering een nieuwe bevestiging van zijn snelle ontwikkeling. De Belg verhuisde in 2024 op zestienjarige leeftijd van KAA Gent naar Ajax en brak daar opvallend snel door bij de eerste ploeg.

Ajax heeft duidelijk vertrouwen in zijn toekomst. In april verlengde Mokio zijn contract tot medio 2031. De club maakte toen bekend dat hij op dat moment al bijna vijftig officiële wedstrijden voor het eerste elftal had gespeeld.

Het CIES-model kijkt voor zijn berekening niet alleen naar prestaties. Ook leeftijd, contractduur, speelminuten, eerdere transfersommen en de transferstrategie van de club worden meegenomen. Een hoge waardering betekent dus niet dat Ajax daadwerkelijk 52,9 miljoen euro voor Mokio kan of zal krijgen.





Toch is het bedrag veelzeggend. Een speler die nog maar achttien jaar is, wordt door het model al bij de meest waardevolle talenten buiten de Europese elite gerekend.

Ook Anderlecht heeft een speler in de top tien

Mokio is bovendien niet de enige Belgische link in de lijst. Ook Anderlecht staat opvallend hoog genoteerd dankzij Mihajlo Cvetkovic. De negentienjarige Serviër wordt door CIES geschat op 28,8 miljoen euro, goed voor de negende plaats.

Cvetkovic is daarmee één van de duurst ingeschatte U20-spelers buiten de vijf grote Europese competities. Hij staat tussen namen van FC Porto, Sporting, Ajax, Wolverhampton en Botafogo.

Ajax heeft zelfs twee vertegenwoordigers in de top tien. Naast Mokio staat ook verdediger Aaron Bouwman op de achtste plaats met een geschatte transferwaarde van 30,4 miljoen euro.

De top vijf wordt vervolledigd door João Simões van Sporting, goed voor 43,2 miljoen euro, en Álvaro Montoro van Botafogo, die op 39,3 miljoen wordt geschat.