Cercle haalt tegen Anderlecht zijn hoofdsponsor van het shirt: dit is de reden

Cercle Brugge ontvangt zaterdagmiddag Anderlecht in het Jan Breydelstadion. De wedstrijd krijgt echter een bijzondere betekenis. Groen-zwart zal aantreden in speciale shirts en maakt op de voorkant plaats voor een organisatie die nauw verbonden is met de voormalige doelman Miguel Van Damme.

Cercle Brugge staat zaterdag om 16 uur tegenover Anderlecht, maar de club wil van de gelegenheid gebruikmaken om aandacht te vragen voor de strijd tegen leukemie. Dat gebeurt met een eerbetoon aan Miguel Van Damme, die op 29 maart 2022 overleed aan de gevolgen van de ziekte.

Cercle Brugge haalt hoofdsponsor van het shirt

De spelers van Cercle zullen tegen Anderlecht in speciaal ontworpen wedstrijdshirts aantreden. Hoofdsponsor Golden Palace News staat zijn gebruikelijke plaats op de voorkant af aan de Stichting Me To You.

Die organisatie ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar leukemie en andere bloedziekten. Daarnaast zet de stichting zich in voor de begeleiding van patiënten.

Cercle werkt al sinds 2020 samen met Me To You. Van Damme was tijdens zijn leven peter van de organisatie en blijft ook na zijn overlijden een belangrijk symbool voor de stichting. Na de wedstrijd worden de gedragen shirts geveild via MatchWornShirt. De opbrengst gaat naar Me To You, zo bevestigt Cercle Brugge op zijn officiële website.

Supporters kunnen hun steentje bijdragen

Ook de supporters worden bij de actie betrokken. Voor de aftrap, tijdens de rust en na de wedstrijd organiseert Cercle een tombola.



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Een lotje kost twee euro, terwijl supporters voor vijf euro drie lotjes kunnen kopen. De volledige opbrengst gaat eveneens naar de stichting.

Cercle hoopt ook sportief op ommekeer

Het initiatief komt op een moeilijk moment voor Cercle Brugge. De Vereniging beleeft een bijzonder moeizame competitiestart en wacht na zeven speeldagen nog altijd op haar eerste overwinning. Met amper drie punten staat groen-zwart op de zeventiende plaats. Anderlecht bezet met dertien punten de vijfde positie.

Een overwinning zou Cercle dus bijzonder goed uitkomen, maar zaterdag staat er meer op het spel dan alleen het sportieve resultaat. De herinnering aan Miguel Van Damme krijgt opnieuw een centrale plaats.