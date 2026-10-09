De Mil niet te spreken over nieuwe blessure, maar komt ook met belangrijk nieuws over Max Dean

KAA Gent hervat zaterdagavond de competitie met een verplaatsing naar Zulte Waregem. Trainer Rik De Mil moet het daarbij zonder Josué Vergara stellen. De aanvaller raakte geblesseerd bij de nationale ploeg van Panama, hoewel Gent vooraf had gewaarschuwd voor de risico's. De Mil is daar bijzonder ongelukkig mee.

De Buffalo's wilden Vergara tijdens de interlandperiode liever in België houden vanwege fysieke klachten. Panama oordeelde echter dat de aanvaller voldoende fit was om te spelen. Uiteindelijk liep het verkeerd af en zit Gent nu met een geblesseerde spits.

De Mil uit frustraties over Panama

"Het is een ongelooflijk jammerlijke zaak", reageert De Mil bij Het Laatste Nieuws. De trainer benadrukt dat Gent internationals graag naar hun nationale ploeg laat vertrekken, maar dat medische waarschuwingen ernstig genomen moeten worden.

"We werken ook heel goed samen met de voetbalbonden. Maar het is ook aan ons om heel duidelijk te maken als iemand een groot risico loopt."

Volgens De Mil had Gent de Panamese voetbalbond uitdrukkelijk gewaarschuwd. "Ze hebben onze aanbevelingen opzijgelegd en het risico genomen. Dat is jammer en zorgt voor wat meer frustratie."

Max Dean krijgt nieuwe kans bij Gent

Tegenover dat slechte nieuws staat een positieve ontwikkeling rond Max Dean. De Engelse spits zag afgelopen zomer een transfer naar Bolton Wanderers afspringen en had het daar bijzonder moeilijk mee.





De voorbije weken werd echter gewerkt aan een oplossing. De Mil ging samen met Dean, diens management en het bestuur rond de tafel zitten.

"Voor de eerste keer kan ik zeggen dat we terug in een positieve flow zitten", aldus de trainer. "Ik heb écht het gevoel dat Max de knop heeft omgedraaid. Ik zie opnieuw scherpte en plezier. We spreken weer over een 'voetbalverhaal'. Max is vanaf nu selecteerbaar." Dean komt daardoor opnieuw in aanmerking voor speelminuten.

Gent verdedigt sterke uitgangspositie

De Buffalo's trekken zaterdag met vertrouwen naar Zulte Waregem. Na zeven competitiewedstrijden telt Gent negentien punten, evenveel als leider Union.

De ploeg van De Mil wil die sterke competitiestart voortzetten. Door de blessure van Vergara komt de hernieuwde beschikbaarheid van Dean alvast op een bijzonder welkom moment.