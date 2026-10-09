Dit is de Speler van de Maand in de Jupiler Pro League

Enkele uren voor de Jupiler Pro League opnieuw van start gaat met de achtste speeldag, heeft de Pro League de winnaar van de trofee voor Speler van de Maand september bekendgemaakt. De winnaar speelt bij Union Saint-Gilloise.

De interlandbreak zit erop en vrijdagavond hervat de Jupiler Pro League. Beveren-Lommel is misschien niet de meest spraakmakende affiche, maar vormt wel het startschot van een nieuwe speeldag in het Belgische clubvoetbal.

In aanloop naar die hervatting heeft de Pro League ook de beste speler van september in de bloemetjes gezet. De onderscheiding gaat naar Mateo Biondic van Union Saint-Gilloise.

Vier assists en een doelpunt voor Biondic

De 23-jarige Duitser was bijzonder productief in september. Biondic leverde vier assists af: twee tegen Sint-Truiden en twee in het duel met Lommel. Tegen Antwerp pikte hij zelf ook een doelpunt mee.

Die cijfers leveren hem de titel van Speler van de Maand op. Union ziet daarmee opnieuw een van zijn gerichte transfers nadrukkelijk op de voorgrond treden.

Van de Duitse vierde klasse naar smaakmaker bij Union

Biondic kwam pas afgelopen januari naar het Dudenpark, nadat Union iets meer dan 200.000 euro betaalde aan een club uit de Duitse vierde afdeling. Zijn snelle ontwikkeling maakt hem nu al een van de opvallendste revelaties van de competitiestart.





Volgens de recentste marktwaarde-update van Transfermarkt wordt de Duitse aanvallende kracht inmiddels op zeven miljoen euro geschat. Zondag kan hij zijn sterke vorm verder onderstrepen, wanneer Union Saint-Gilloise OH Leuven ontvangt.