Eén afwezige en nog een speler onzeker: Euvrard komt met blessureupdates bij Standard

Vincent Euvrard sprak na drie weken opnieuw met de pers en gaf, twee dagen voor de Waalse derby tegen Sporting Charleroi, een stand van zaken over zijn ziekenboeg. Mohamed El Hankouri is door een nieuwe blessure niet inzetbaar, terwijl Bruny Nsimba nog onzeker is. De rest van de Rouches, onder wie Andi Zeqiri, is wel beschikbaar.

Na drie weken internationale onderbreking hervatten de clubs uit de Pro League stilaan hun vaste ritme. Bij Standard gaf Vincent Euvrard twee dagen voor de gesloten deuren gespeelde thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi tekst en uitleg over zijn selectie. De ziekenboeg is relatief beperkt, al vallen er voor de Waalse derby wel twee vraagtekens te noteren.

El Hankouri mist derby, twijfel rond Nsimba

Mohamed El Hankouri zal niet van de partij zijn tegen Charleroi. De aanvaller liep op training een spierprobleem aan de hamstrings op, net nadat hij bij zijn eerste invalbeurt in Lens twintig minuten een goede indruk had gemaakt.

"Mohamed El Hankouri is niet klaar door een spierprobleem aan de hamstrings. Hij viel twintig minuten in tegen Lens en deed het goed, maar raakte vervolgens geblesseerd op training. Het is niet al te ernstig, maar hij zal minstens deze week afwezig zijn", verklaarde Euvrard.

Ook achter de naam van Bruny Nsimba staat nog een vraagteken. "Hij heeft pijn aan een knieband. We bekijken het morgen na de training. Hij heeft deze week meegetraind, maar voelde nog pijn", aldus de coach. Gustav Mortensen, Alexis Trouillet en Dimitri Lavalée werkten daarentegen alle trainingen van de week af en zijn opnieuw inzetbaar.

Zeqiri zet zichzelf nadrukkelijk in de kijker

De prestatie van Andi Zeqiri bij SL16 FC kon Euvrard moeilijk onbesproken laten. De Zwitserse spits scoorde woensdag drie keer en lijkt precies op het juiste moment speelminuten en vertrouwen te verzamelen.





"Dat maakt deel uit van het proces. We hadden deze interlandperiode aangestipt, omdat we wisten dat dit het beste moment was om hem speeltijd te geven. Die gelegenheid kwam er woensdag en we hebben ze benut", reageerde de Standard-trainer tevreden.

Volgens Euvrard liet Zeqiri niet alleen zijn kwaliteiten aan de bal zien. "Hij heeft zijn visitekaartje afgegeven, zowel met zijn kwaliteit als met zijn energie en mentaliteit. Dat voelde ik vanaf het begin. Ik had ook al positieve verhalen gehoord over zijn mentaliteit uit zijn eerste passage. Het is fijn om hem elke dag op de club te zien en hem erbij te hebben."

Met een Nsimba die niet helemaal fit is, een Ayensa die tijdens de interlandbreak veel energie verbruikte en Nguene die steeds meer als flankspeler wordt bekeken, heeft Zeqiri zijn kansen op een rol tegen Charleroi gevoelig vergroot. Bij zijn voorstelling stelde de Zwitser nochtans al dat hij klaar was, maar Euvrard wees toen nog op zijn gebrek aan wedstrijdritme.

"Als je op de bank zit, moet je in het hoofd van een coach kruipen. Zelfs een speler die aan de wedstrijd begint, wil dat doen. Hij heeft zich getoond. Het is aan mij om de nodige keuzes te maken om deze wedstrijd te winnen", besloot Euvrard. Standard beschikt daardoor op bijna elke positie over meerdere opties voor de Waalse derby.