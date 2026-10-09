📷 Jarne Steuckers en zijn vriendin Maxine krijgen bijzonder droevig nieuws te horen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 Jarne Steuckers en zijn vriendin Maxine krijgen bijzonder droevig nieuws te horen
Foto: © photonews
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Jarne Steuckers en zijn vriendin Maxine Bunckens beleven een bijzonder moeilijke periode. Amper twee weken nadat ze bekendmaakten dat ze een zoontje verwachtten, kregen ze tijdens een echo het hartverscheurende nieuws dat hun ongeboren kindje niet meer leefde.

Van groot geluk naar intens verdriet

Voor Jarne Steuckers en Maxine Bunckens is het contrast bijzonder groot. Het koppel maakte onlangs nog met veel enthousiasme bekend dat ze ouders zouden worden van een jongetje. Die aankondiging betekende het begin van een bijzonder hoofdstuk in hun leven.

Amper twee weken later moesten ze dat geluk echter inruilen voor verdriet. Bunckens deelde het nieuws via Instagram, waar ze openhartig vertelde over de moeilijke boodschap die ze tijdens een volgende zwangerschapsecho kregen.

“De afgelopen tijd deelden we veel geluk, mooi nieuws en leuke filmpjes, maar helaas moeten we nu ook wat minder mooi nieuws delen”, schreef ze in haar bericht.

Hartverscheurend nieuws tijdens de echo

Tijdens de controle kregen Steuckers en zijn vriendin te horen dat het hartje van hun ongeboren kindje niet meer klopte. Het nieuws kwam hard aan bij het koppel, dat zich nog maar net had voorbereid op de komst van hun eerste kindje.

Het verlies betekent een bijzonder pijnlijke wending voor de twee. Een zwangerschap brengt vaak veel verwachtingen en toekomstplannen met zich mee. Wanneer dat plots wegvalt, kan het verdriet bijzonder groot zijn. Het koppel vraagt nu vooral de ruimte om dit verlies op hun eigen tempo te verwerken.

Steuckers en Bunckens nemen tijd voor zichzelf

Bunckens liet ook weten dat ze voorlopig rustig de tijd willen nemen om het verdriet een plaats te geven. Daarbij willen ze vooral op elkaar kunnen rekenen. “Het is even schakelen wanneer je midden in die vreugde plots zo'n nieuws krijgt. We gaan daarom rustig onze tijd nemen om dit een plaatsje te geven en vooral dicht bij elkaar te zijn”, schreef ze.

Jarne Steuckers is rechtsbuiten en staat onder contract bij Racing Genk. Dit seizoen speelt hij op huurbasis voor de Duitse tweedeklasser VfL Bochum. Voor de voetballer en zijn vriendin is dit in de eerste plaats een persoonlijk verlies. Het koppel krijgt de tijd en ruimte om dit moeilijke nieuws te verwerken. Veel sterkte aan Jarne Steuckers en Maxine Bunckens in deze bijzonder zware periode.

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