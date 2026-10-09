Kompany haalt Rode Duivels boven om Bayern-spelers opvallende boodschap mee te geven

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Kompany haalt Rode Duivels boven om Bayern-spelers opvallende boodschap mee te geven
Foto: © photonews
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Vincent Kompany heeft vrijdag vooruitgeblikt op de hervatting van de Bundesliga. Bayern München trekt zaterdagmiddag naar Augsburg en kan zich na de interlandbreak geen nieuwe misstap veroorloven. De Duitse recordkampioen staat met tien punten op de tweede plaats, twee punten achter leider Borussia Dortmund.

De voorbije dagen druppelden de internationals opnieuw binnen in München. Volgens Kompany verliep de eerste volledige groepstraining alvast veelbelovend. De Belg zag een ploeg die meteen weer met veel energie aan het werk ging. Alleen Jamal Musiala keerde met fysieke problemen terug. Voor het overige beschikt Bayern over een fitte selectie.

Op de officiële clubwebsite van Bayern München maakte Kompany duidelijk dat zijn spelers meteen opnieuw volledig op de club gefocust moeten zijn. “We hebben gisteren een volledige training samen afgewerkt. Zaterdag krijgen we een kans en de spelers waren echt scherp. Nu draait alles opnieuw om Bayern”, aldus de trainer.

Kompany wil nog niet te veel roteren

Met de hervatting van de competitie begint opnieuw een drukke periode. Toch is Kompany voorlopig niet van plan om spelers rust te geven enkel omdat ze interlands in de benen hebben. Volgens hem wordt belastingmanagement pas echt belangrijk wanneer vermoeidheid zichtbaar begint te worden.

Daarbij verwees hij opvallend genoeg naar zijn eigen ontwikkeling als trainer. “Als jonge coach krijg je dat niet altijd goed gemanaged. Maar het is ondertussen zeven jaar geleden dat ik in die positie zat”, vertelde Kompany. “Je moet altijd honderd procent geven. Pas daarna kan je de belasting verdelen.”

De trainer benadrukte dat hij beslissingen zal nemen in functie van de ploeg, maar ziet momenteel weinig redenen om grote wijzigingen door te voeren. Ook prestaties bij de nationale ploeg zullen niet bepalen wie zaterdag aan de aftrap verschijnt.

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Ervaring bij Rode Duivels blijft hangen

Kompany haalde daarbij zijn eigen periode als Rode Duivel aan. Als international ondervond hij zelf hoe moeilijk het soms kon zijn om na een mindere interlandperiode opnieuw naar de club terug te keren.

“Bij België liep het niet altijd perfect. Ook wanneer ik bij mijn club op mijn best was, kwam ik soms met een slecht gevoel terug”, legde hij uit. Volgens Kompany moeten spelers daarom leren om negatieve ervaringen bij hun nationale ploeg achter te laten. Positieve energie mag mee naar München, teleurstellingen niet.

Voor de Belg wegen de recente prestaties van Bayern uiteindelijk veel zwaarder. Hij verwees onder meer naar de 7-0-zege tegen Union Berlin en benadrukte dat hij vooral onthoudt wat zijn ploeg voor de interlandbreak liet zien.

Dortmund zet Bayern onder druk

Bayern begint het weekend niet als leider. Borussia Dortmund verzamelde twaalf punten en heeft voorlopig twee punten voorsprong op de ploeg van Kompany. Dat Dortmund zo constant presteert, verbaast de Bayern-coach niet.

Kompany wil zich echter niet bezighouden met voorspellingen over de titelstrijd. Hij verwees naar Bayer Leverkusen, dat enkele jaren geleden onverwacht een uitzonderlijk puntenaantal verzamelde. Voor Bayern verandert dat niets aan de opdracht. “Wij willen gewoon elke wedstrijd winnen. Dat is de prioriteit”, klonk het.

Ook over de Ballon d'Or hield Kompany het kort. Hij hoopt uiteraard dat een speler van Bayern de prijs wint, waarbij Harry Kane en Michael Olise tot de kandidaten behoren. Maar individuele onderscheidingen komen voor hem duidelijk op de tweede plaats. “Het belangrijkste is dat we prijzen winnen met Bayern.” Zaterdag in Augsburg kan zijn ploeg opnieuw een stap zetten in die richting.

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