Leko waarschuwt Club Brugge na interlandbreak en heeft nog wat te zeggen over Rode Duivels

Club Brugge hervat zaterdagavond de competitie met een verplaatsing naar RAAL La Louvière. Op papier is blauw-zwart de favoriet, maar Ivan Leko verwacht allerminst een eenvoudige avond. Zeker na een lange interlandperiode, waarin een groot deel van zijn kern over de hele wereld actief was.

Club begint aan de achtste speeldag als derde in het klassement met 18 op 21. De Bruggelingen wonnen zes van hun eerste zeven competitiewedstrijden en leden slechts één nederlaag. Daardoor blijft de uitgangspositie uitstekend, maar met de afschaffing van de play-offs is ieder puntenverlies meteen zwaarder.

Leko vertelde op zijn persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad, dat al zijn internationals inmiddels opnieuw in Brugge zijn. Dat betekent volgens de Kroaat echter niet automatisch dat iedereen volledig klaar is om zaterdag te starten. "Al is fit relatief. Vrijdag was onze eerste groepstraining met iedereen aanwezig. We moeten elke situatie individueel bekijken."

Zware kalender begint meteen

Veel tijd om opnieuw in het clubritme te komen, krijgt zijn ploeg niet. Na de partij in La Louvière volgt dinsdag al de Champions League-verplaatsing naar Inter. Club trekt dan naar San Siro voor zijn tweede wedstrijd in de League Phase.

Toch weigert Leko al vooruit te kijken naar Milaan. Voor hem telt voorlopig uitsluitend La Louvière. "Eerlijk: aan die Champions League-match heb ik nog geen seconde gedacht. We weten hier allemaal hoe tricky zo’n eerste wedstrijd na de interlandbreak is."

De Brugse coach vindt deze interlandperiode bovendien uitzonderlijk zwaar. Sommige internationals werkten vier wedstrijden in tien dagen af. Leko wil daarom de fysieke gegevens van iedere speler afzonderlijk analyseren voordat hij zijn basiself samenstelt. Roteren met het oog op Inter lijkt dus mogelijk, maar niet omdat Club La Louvière onderschat.





Slechte herinneringen aan La Louvière

Daar heeft Leko ook een goede reden voor. Club verloor vorig seizoen beide competitiewedstrijden tegen RAAL. Vooral de thuiswedstrijd bleef bij de trainer hangen. Blauw-zwart stond toen 2-0 voor, maar na een rode kaart kantelde de partij volledig. "Dat dramatische laatste halfuur. Het gevoel dat ik toen had, kan ik mij nog steeds voor de geest halen", aldus Leko.

Dat verleden vormt een extra waarschuwing voor zijn spelers. Club heeft dit seizoen de ambitie uitgesproken om opnieuw voor de landstitel te gaan en kan zich in het nieuwe competitieformat minder misstappen veroorloven. "De prijzen worden pas uitgedeeld in april of mei, maar om succes te oogsten, moet je wel in een positie staan om mee te doen", benadrukt Leko.

Leko gecharmeerd door Rode Duivels

De trainer zat tijdens de interlandperiode overigens niet stil. Leko bekeek heel wat internationale wedstrijden en volgde vanzelfsprekend Kroatië, maar ook de Rode Duivels nauwgezet. Wat hij van België zag, kon hem bekoren. "Ik hou trouwens van de nieuwe spelstijl van de Rode Duivels: het zag er goed uit."

Vanaf zaterdag verdwijnt het internationale voetbal voor Leko echter opnieuw naar de achtergrond. Eerst wacht La Louvière, daarna pas mag de blik richting Milaan.