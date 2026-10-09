Lucas Stassin zet belangrijke stap bij Sevilla: dit is zijn situatie

Lucas Stassin lijkt stilaan klaar voor zijn terugkeer bij Sevilla. De Belgische aanvaller stond donderdag voor het eerst opnieuw op het trainingsveld na zijn spierblessure. Toch is het nog maar de vraag of hij maandag tegen Levante opnieuw in actie kan komen. De Spaanse sportkrant AS schetst zijn situatie.

Stassin raakte in september geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd tegen Deportivo La Coruña. Onderzoek wees uit dat hij een spierblessure aan de adductoren van zijn rechterbeen had opgelopen. Daardoor moest hij onder meer de wedstrijd tegen Barcelona missen.

Sevilla krijgt goed nieuws over Lucas Stassin

Donderdag verscheen de 21-jarige aanvaller opnieuw op het trainingsveld van Sevilla. Hij werkte individueel aan zijn herstel en kon opnieuw oefeningen met de bal uitvoeren.

Volgens de Spaanse sportkrant AS blijft Sevilla echter bijzonder voorzichtig. Stassin trainde nog niet met de groep en mocht zich voorlopig niet maximaal inspannen.

Toch bestaat er binnen de club nog enige hoop dat hij maandag kan meereizen voor de uitwedstrijd tegen Levante. De kans daarop wordt volgens de krant evenwel niet bijzonder groot ingeschat. Zelfs als Stassin tijdig herstelt, zou hij vermoedelijk hoogstens op de bank beginnen. Sevilla wil vermijden dat zijn blessure opnieuw opspeelt.

Stassin heeft goede papieren bij Sevilla

Zijn afwezigheid komt op een vervelend moment. Stassin maakte na zijn komst uit Saint-Étienne meteen indruk bij de Spaanse club. In zijn eerste drie competitiewedstrijden stond hij tweemaal aan de aftrap. Hij scoorde tegen Espanyol en speelde een belangrijke rol bij het beslissende doelpunt tegen Deportivo.





Toch hoeft de Belg voorlopig niet te vrezen voor zijn plaats. AS schrijft dat Stassin bij volledige fitheid nog altijd de vermoedelijke eerste keuze is van trainer Luis García Plaza.

Zijn concurrent Robbie Ure wacht namelijk nog altijd op zijn eerste doelpunt voor Sevilla. Ook Isaac Romero heeft zich voorlopig niet onmisbaar gemaakt.

Voor Stassin lijkt het er dus vooral op aan te komen volledig te herstellen. Zijn uitgangspositie binnen de ploeg blijft volgens de Spaanse krant bijzonder gunstig.