Lucas Stassin zet belangrijke stap bij Sevilla: dit is zijn situatie

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Lucas Stassin zet belangrijke stap bij Sevilla: dit is zijn situatie
Foto: © photonews
Word fan van Sevilla! 39

Lucas Stassin lijkt stilaan klaar voor zijn terugkeer bij Sevilla. De Belgische aanvaller stond donderdag voor het eerst opnieuw op het trainingsveld na zijn spierblessure. Toch is het nog maar de vraag of hij maandag tegen Levante opnieuw in actie kan komen. De Spaanse sportkrant AS schetst zijn situatie.

Stassin raakte in september geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd tegen Deportivo La Coruña. Onderzoek wees uit dat hij een spierblessure aan de adductoren van zijn rechterbeen had opgelopen. Daardoor moest hij onder meer de wedstrijd tegen Barcelona missen.

Sevilla krijgt goed nieuws over Lucas Stassin

Donderdag verscheen de 21-jarige aanvaller opnieuw op het trainingsveld van Sevilla. Hij werkte individueel aan zijn herstel en kon opnieuw oefeningen met de bal uitvoeren.

Volgens de Spaanse sportkrant AS blijft Sevilla echter bijzonder voorzichtig. Stassin trainde nog niet met de groep en mocht zich voorlopig niet maximaal inspannen.

Toch bestaat er binnen de club nog enige hoop dat hij maandag kan meereizen voor de uitwedstrijd tegen Levante. De kans daarop wordt volgens de krant evenwel niet bijzonder groot ingeschat. Zelfs als Stassin tijdig herstelt, zou hij vermoedelijk hoogstens op de bank beginnen. Sevilla wil vermijden dat zijn blessure opnieuw opspeelt.

Stassin heeft goede papieren bij Sevilla

Zijn afwezigheid komt op een vervelend moment. Stassin maakte na zijn komst uit Saint-Étienne meteen indruk bij de Spaanse club. In zijn eerste drie competitiewedstrijden stond hij tweemaal aan de aftrap. Hij scoorde tegen Espanyol en speelde een belangrijke rol bij het beslissende doelpunt tegen Deportivo.

Toch hoeft de Belg voorlopig niet te vrezen voor zijn plaats. AS schrijft dat Stassin bij volledige fitheid nog altijd de vermoedelijke eerste keuze is van trainer Luis García Plaza.

Zijn concurrent Robbie Ure wacht namelijk nog altijd op zijn eerste doelpunt voor Sevilla. Ook Isaac Romero heeft zich voorlopig niet onmisbaar gemaakt.

Voor Stassin lijkt het er dus vooral op aan te komen volledig te herstellen. Zijn uitgangspositie binnen de ploeg blijft volgens de Spaanse krant bijzonder gunstig.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sevilla
Lucas Stassin

Meer nieuws

Droomrentree dreigt uit te draaien op nachtmerrie voor Thorgan Hazard

Droomrentree dreigt uit te draaien op nachtmerrie voor Thorgan Hazard

13:00
Dender waarschuwt Club NXT: "Daarmee kunnen we het verschil maken"

Dender waarschuwt Club NXT: "Daarmee kunnen we het verschil maken"

12:45
Dit is de Speler van de Maand in de Jupiler Pro League

Dit is de Speler van de Maand in de Jupiler Pro League

11:45
1
Vincent Mannaert ziet fundamenteel probleem in Belgische jeugdopleiding en kijkt naar Spanje

Vincent Mannaert ziet fundamenteel probleem in Belgische jeugdopleiding en kijkt naar Spanje

11:00
3
Real Madrid zadelt Courtois op met een probleem dat hij er in negen jaar nooit kende

Real Madrid zadelt Courtois op met een probleem dat hij er in negen jaar nooit kende

10:00
1
Vincent Kompany had als 11-jarige al stevige kritiek op Anderlecht: dit is waarom

Vincent Kompany had als 11-jarige al stevige kritiek op Anderlecht: dit is waarom

10:30
5
Westerlo-speler veroorzaakt nationale rel na opvallende uitspraak: Zuid-Korea wil wet aanpassen

Westerlo-speler veroorzaakt nationale rel na opvallende uitspraak: Zuid-Korea wil wet aanpassen

09:30
Anderlecht-dokter maakte einde aan carrière van clubicoon, die straffe onthulling doet

Anderlecht-dokter maakte einde aan carrière van clubicoon, die straffe onthulling doet

09:00
1
Opvallend detail bij nieuwe coach KV Kortrijk: zat weken voor zijn aanstelling al in de tribune

Opvallend detail bij nieuwe coach KV Kortrijk: zat weken voor zijn aanstelling al in de tribune

08:30
Inter krijgt stevige tegenvaller te verwerken voor wedstrijd tegen Club Brugge

Inter krijgt stevige tegenvaller te verwerken voor wedstrijd tegen Club Brugge

08:00
Bayern speurt naar nieuwe doelman en komt uit bij… Beveren

Bayern speurt naar nieuwe doelman en komt uit bij… Beveren

07:20
Thomas Foket benoemt groot probleem van Anderlecht-youngsters: "Zo kan je geen matchen winnen"

Thomas Foket benoemt groot probleem van Anderlecht-youngsters: "Zo kan je geen matchen winnen"

07:00
2
Belgisch 18-jarig toptalent krijgt gigantische transferwaarde van 53 miljoen euro opgekleefd

Belgisch 18-jarig toptalent krijgt gigantische transferwaarde van 53 miljoen euro opgekleefd

06:00
6
KV Mechelen-speler wil bij Rode Duivels geraken en is zeker dat hij het aankan

KV Mechelen-speler wil bij Rode Duivels geraken en is zeker dat hij het aankan

23:00
2
Anderlecht krijgt ferme waarschuwing van huurclub: "Championship beter voor hem"

Anderlecht krijgt ferme waarschuwing van huurclub: "Championship beter voor hem"

22:30
Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers Analyse

Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers

22:00
Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

21:30
2
Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

21:00
8
Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

20:30
11
Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

20:00
Manchester City naar vijfde klasse?!

Manchester City naar vijfde klasse?!

18:45
69
Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

19:15
'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

19:00
9
LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

19:00
Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

17:45
Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

18:30
Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

18:00
Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

17:30
KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

16:40
🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

16:20
1
"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

16:00
4
'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

15:30
1
Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

15:00
Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

14:30
4
Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

14:15
Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

14:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 8
Malaga Malaga 21:00 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Alaves Alaves 10/10 Atlético Madrid Atlético Madrid
Barcelona Barcelona 10/10 Getafe Getafe
Real Madrid Real Madrid 10/10 Villarreal Villarreal
Elche CF Elche CF 11/10 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Sociedad Real Sociedad 11/10 Deportivo Deportivo
Real Betis Real Betis 11/10 Osasuna Osasuna
Racing Santander Racing Santander 11/10 Valencia CF Valencia CF
Levante Levante 12/10 Sevilla Sevilla

Nieuwste reacties

H.J. H.J. over Dit is de Speler van de Maand in de Jupiler Pro League TatstOn TatstOn over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? DKMA DKMA over Vincent Kompany had als 11-jarige al stevige kritiek op Anderlecht: dit is waarom Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen-speler wil bij Rode Duivels geraken en is zeker dat hij het aankan jawaddedadde jawaddedadde over Vincent Mannaert ziet fundamenteel probleem in Belgische jeugdopleiding en kijkt naar Spanje Olympia86 Olympia86 over Belgisch 18-jarig toptalent krijgt gigantische transferwaarde van 53 miljoen euro opgekleefd rinus michels rinus michels over Thomas Foket benoemt groot probleem van Anderlecht-youngsters: "Zo kan je geen matchen winnen" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over "Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht" H.J. H.J. over Real Madrid zadelt Courtois op met een probleem dat hij er in negen jaar nooit kende kukeluku kukeluku over Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved